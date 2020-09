Una mujer de 45 años falleció durante un tratamiento estético en Entre Ríos

No hay imputación concreta



Trascendió que la víctima se presentó en el consultorio kinesiológico para realizarse una terapia llamada carboxiterapia, la que consiste en aplicarse inyecciones con gas carbónico por debajo de la piel para eliminar celulitis, estrías, entre otros, la técnica asegura que estimula la circulación celular y la oxigenación de los tejidos.En este sentido, el Dr. José Costa, como Coordinador de Fiscales, expresó que el miércoles, en horas de la tarde, "se comenzó a investigar el fallecimiento de esta persona que aparentemente no presentaría patologías de salud preexistentes" y sostuvo que "se intervino y se hicieron las primeras dirigencias de rigor. El cuerpo fue trasladado ante el médico forense de la ciudad de Paraná porque en estos casos la autopsia se hace de manera cruzada porque también la ven profesionales de esta ciudad".Del mismo modo explicó a diario El Sol que "la señora no falleció en el consultorio, falleció posteriormente en un nosocomio privado; había sufrido una descompensación mientras los profesionales le estaban haciendo una intervención".Por su parte, el fiscal Martín Núñez, actuante en la causa, reconoció que: "se ordenó un allanamiento al sitio señalado por familiares, pero no puedo dar precisiones del lugar y las personas notificadas hasta que no haya una imputación concreta"."Se trata de una clínica de kinesiología y estética, donde se procedió a secuestrar elementos que, según entiendo, están vinculados a la causa y, en concreto, la aparatología utilizada para la práctica de esta carboxiterapia, como también se secuestró documental que acredite que la persona estuvo ahí y los actos que se realizó".Fuentes judiciales confirmaron que "entre los elementos hay agendas, computadoras, teléfonos, cámaras de seguridad, y otras cosas que podrían ayudar a determinar a qué hora llegó la persona, a qué hora salió, cuánto tiempo estuvo", en la clínica.