Admiten que "es alarmante" el nivel de violencia que padece Rosario

La Fiscalía Regional admitió que el nivel de violencia armada en Rosario "es alarmante" por la cantidad de hechos en tan pocos días. La ola tuvo este lunes a la noche su punto más álgido con el crimen de Ticiana, la adolescente de 14 años que murió víctima de un disparo en la cabeza mientras lavaba los platos en su propia casa.Las estadísticas indican que desde la noche del viernes, en paralelo a la protesta policial, se contabilizaron ocho muertos por conflictos relacionados a balaceras contra viviendas y ejecuciones bajo el sello de la mafia y el narcomenudeo en la ciudad.Iribarren consideró que "está muy bien que la gente reclame y se harte porque nunca puede naturalizarse esta situación de violencia que estamos viviendo. Tenemos que recuperar una sociedad en la que se pueda vivir de otra manera".La funcionaria judicial apuntó que "es preocupante por la gran cantidad de armas de fuego que está circulando en la ciudad" y que, si bien no se puede precisar el número exacto de ataques, reveló que en la ciudad pueden llegar a darse "por lo menos 20 balaceras en un mismo día".En ese sentido, aseguró que desde el Ministerio Público de la Acusación están trabajando para tratar de que esos ataques armados no tengan una consecuencia mayor como el ocurrido anoche en Magallanes al 2700, en la zona oeste de Rosario, donde la joven Ticiana perdió la vida al ser alcazada por un balazo en la cabeza de los tantos proyectiles que quedaron marcados en el frente de su casa y que por ahora no hay un móvil claro del ataque. (La Capital)