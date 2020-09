Robaron 11 caballos utilizados para paseos en el Parque Unzué. El hecho delictivo ocurrió el entre el domingo o en la madrugada del lunes, cuando delincuentes ingresaron a un campo de Costa Uruguay Sur. En el mes de abril le habían sustraído cuatro y hasta ahora nunca aparecieron.



"Vengo a contar una triste noticia tanto para mí y mi familia. Hoy fuimos temprano a recorrer el campo bajo la lluvia como lo hacemos habitualmente, y nos encontramos con once caballos desaparecidos (1 caballo moro,1 caballo colorado,1 yegua colorada,1 caballo rosillo,1 yegua rosilla, 1 caballo pampa, 1 caballo tobiano colorado, 1 caballo tobiano negro, 1 caballo overo rosado y 2 caballos anca pintada)", describió Tobías Galante nieto de Héctor Antonio Arellano de 73 años que todos los fines de semana se ganaba la vida alquilando los equinos a los turistas en las inmediaciones de la Laguna del Parque Unzué de Gualeguayhcú.



"Mi abuelo no puede trabajar desde que comenzó la cuarentena el 20 de marzo y ahora tiene que pasar por esto. La última vez que vimos los caballos fue el sábado a la tarde, creemos que el robo fue entre el domingo o el lunes, nosotros nos enteramos el martes a las 9 cuando llegamos al campo y vimos los alambrados cortados. No encontramos rastros de huellas de vehículos, solo algunas pisadas, sobre tierra arada y con el viento y las lluvias las huellas se fueron diluyendo", dijo Galante a El Argentino.



Al ser caballos que se alquilan para paseos en el Parque, son mansos y están acostumbrados a interactuar con personas, lo que no le debe haber sido difícil poder sacarlos del campo.



"Son caballos que deben valer unos 35.000 pesos, es decir que en una noche nos llevaron casi 400.000 pesos. Ahora lo estamos buscando junto a la brigada de Abigeato", expresó.



En tanto, recordó que También en el mes de abril pasado, "desaparecieron cuatro caballos grandes, que lamentablemente mis abuelos aún siguen con la esperanza de que aparezcan".