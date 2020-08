Puente ferroviario que cruza un arroyo se desmoronó cuando pasaba tren de carga

El impresionante accidente no causó víctimas, pero dos vagones se "hundieron", quedando en forma de V, y gran parte de la carga de maíz se derramó sobre el agua.



"Conozco la problemática de estas rutas. Esto era algo que iba pasar, porque vemos el bajo mantenimiento que tienen las vías", dijo a Radio Dos un camionero conocedor de la zona. "A tres kilómetros de este lugar, hay un vagón que está cortado porque descarriló hace años. Quedó ahí y lo cortaron para que se pudiera pasar. La empresa concesionaria hace lo mínimo y necesario, nada más", se quejó el transportista.



El conductor también se refirió al precario estado que presenta el puente carretero en la ruta S20. "No se puede pasar si el camión tiene más de dos toneladas de carga. Este puente hace años nos priva de sacar la cosecha y hay que dar una vuelta impresionante para llegar hasta Acebal. Sólo pueden pasar autos", agregó.



El camionero contó que el arroyo Del Sauce en época de lluvias "tiene crecientes muy importantes y ese puente tiene que contener mucha agua. Para colmo, este arroyo recibe agua de la laguna de Melincué. Además, este puente no tiene barandas. Han caído autos, camionetas".



La Capital.