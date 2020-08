Muerte tras cirugía estética: Lo que falta para que Daniel Ojeda llegue a juicio

El representante del Ministerio Público Fiscal comentó que faltaría el resultado de una pericia que debe ser analizada en la Corte Suprema de La Nación, para de esta manera elevar la causa a juicio.El pasado 28 de enero de 2019 se produjo el fallecimiento de Iris Amaro, la mujer de 45 años de nacionalidad uruguaya, que se había sometido a una cirugía estética en la clínica (no habilitada) del médico concordiense Daniel Ojeda.Amaro se descompensó durante la intervención, entró en estado de coma y fue derivada en una ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde estuvo internada en la Unidad de Terapia Intensiva pero a los pocos días falleció. A raíz del deceso de la mujer, Ojeda fue detenido y luego imputado por el delito de mala praxis y homicidio.Ha pasado más de un año y seis meses del fallecimiento de la oriunda de Paysandú y el médico concordiense continúa en libertad hasta el momento del inicio del juicio.En lo que respecta a la causa, el fiscal Martín Núñez contó a un cronista deen qué estado e instancia se encuentra la investigación. "Nos faltaría una pericia química que lo tiene que realizar el laboratorio de la Corte Suprema de La Nación y hasta que ellos no lo puedan hacer, no puedo remitir la causa a juicio", precisó el fiscal. "Eso explica porqué aún no tenemos juicio", esa pericia que falta está trabando el poder terminar la causa", acotó Núñez. A la vez que remarcó que "si la prueba de la pericia no la tengo o no se puede hacer, de todas maneras voy a ir a juicio con lo que tengo".El fiscal explicó que las pruebas fueron remitidas a Paraná, donde se encuentran preservadas en el laboratorio de Criminalística a la espera de que se avance desde Corte Suprema de La Nación, donde se harán los análisis correspondientes.De todas maneras que las pruebas estén "preservadas o congeladas tiene un límite, lo que ocurre es que estamos a un año y medio del hecho y las muestras fueron de ese momento, por lo que lo ideal es hacerlo como máximo dentro de los dos años", puntualizó el fiscal Martín Núñez.Esta situación "me genera un mal sentimiento, el no poder dar una respuesta a la familia de la víctima, pero yo lo entiendo desde el punto de vista que no es culpa mía", pero sí "me daría pena que la muestra se agote o se pierda y no pueda hacerse", lamentó el letrado. Insistió con que "la prueba es importante, pero en el caso de que no se pueda hacer, no implica que la causa se caiga porque hay otras pruebas con las que podemos ir a juicio igual".Ante la pregunta sobre lo que arrojarían las pruebas químicas enviadas a la Corte Suprema, Martín Núñez comentó que "ahí se va a ver qué droga y cantidad le suministraron a la mujer, hacen un barrido de droga por droga para saber los reactivos químicos y así compararlos con otros".