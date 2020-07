Buscan intensamente a una joven desaparecida desde hace varios días en Colón

Una adolescente de 15 años es intensamente buscada por la Policía en la ciudad de Colón, a partir de que su madre radicara el jueves una denuncia por averiguación de paradero.De acuerdo a lo manifestado por su progenitora, la menor se fue de su casa ubicada en Cabo Pereyra 104 y fue vista por última vez el miércoles a la hora 22, sola, en una obra en construcción ubicada en Bernard 625. Se informó que la misma se había ausentado de su domicilio en varias oportunidades.Si bien no se dieron a conocer fotografías, se indicó que la chica es de contextura delgada, tez blanca, ojos marrones claros y pelo castaño claro largo. Al momento de ausentarse vestía jeans color claro, botas de tela negra y una campera de color negra con capucha; no llevaba muda de ropa ni documentación alguna.Este sábado colaboró en la búsqueda personal de la Jefatura Departamental Concordia, Sección Canina, con el can rastreador de personas "Bianca". Se llevaron a cabo rastrillajes en el barrio Tiro Sur y otros domicilios de la ciudad, arrojando resultado negativo.Se dio intervención Juzgado Familia, COPNAF, ANAF y Agente Fiscal en turno.