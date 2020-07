El único detenido por el crimen de la docente jubilada se negó a declarar

Este viernes por la mañana se realizó en los tribunales de Concordia la audiencia de declaración indagatoria a Luis Castillo, único detenido por el crimen de María Teresa Galli.En diálogo con, el abogado defensor Marcelo Sigot, confirmó que el empleado de 40 años, "por sugerencia mía, hizo uso del derecho constitucional de abstenerse a declarar; lo cual no implica que sea valorado en su contra, es un derecho que le asiste la Constitución Nacional".Asimismo, comentó que "se dio lectura a la prueba que lo involucra y elementos que fueron secuestrados en el domicilio; horas de filmación, que todavía está por resultar la conclusión y el dictamen pericial".Sobre las pruebas que obrarían en la causa, mencionó que "hay prendas de vestir que se secuestraron en la casa el miércoles por la tarde, pero son prendas que él tenía utilizando el lunes por la mañana, el día del hecho; esto no quiere decir que sean las prendas que usó la misma persona que haya supuestamente participado del hecho. Son prendas que coinciden en un registro fílmico y que se mandaron a analizar para ver si hay restos de algún tipo de material genético de la víctima".En cuanto a las filmaciones existentes, Sigot manifestó que se trataría de "un aporte fílmico de una joyería donde supuestamente le lleva mi asistido al dueño del negocio las joyas que presumiblemente fueron sustraídas de la casa de la señora Galli"; y remarcó que hablaba en "potencial" porque no había podido ver ese material, sólo había tomado conocimiento a partir del Fiscal.Respecto al estado de ánimo de Castillo, el letrado afirmó que "anímicamente está bien, está tranquilo, eso quiero dejar en claro para todas las personas que lo conocen. Me manifestó, y por eso estoy acá, que es una persona absolutamente ajena al hecho que se investiga. Después la justicia determinará la responsabilidad penal que le cabe o no".Sigot manifestó que a Luis Castillo "se lo acusa de homicidio calificado en función de contexto de violencia de género y criminis causa. Este tipo de delito prevé una pena privativa de la libertad del tope de lo que marca el código".Finalmente, el abogado estimó que la audiencia para solicitar la prisión preventiva de Castillo sería entre el domingo y el lunes ya que "el ministerio público fiscal tiene 24 horas para presentar el pedido de audiencia al Juzgado de Garantías y a partir de ahí ese mismo juzgado tiene 24 horas para fijar la fecha de audiencia".