Le secuestraron dos celulares a femicida: Hostigaba a la familia de la víctima

En las últimas horas al femicida Fernando Farré, condenado por el brutal crimen de su ex pareja Claudia Schaefer,La denuncia fue hecha por la fiscal de la causa, Carolina Carballido Calatayud, y por la querella y el juez Esteban Andrejin, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Isidro ordenó el secuestro de los teléfonos.El allanamiento se produjo en una celda del sector B del módulo de la Unidad 4 de Bahía Blanca del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Allí Farré cumple su condena a prisión perpetua por el femicidio ocurrido en 2015 en un country de Pilar.Según el acta de secuestro, Farré tenía en su poder un celular marca Samsung modelo Core Prime SM-G361F.El protocolo elaborado por las autoridades de las cárceles bonaerenses aclara que la única aplicación que los presos pueden tener descargada es la de WhatsApp. Sin embargo, en el caso de los dispositivos de Farré también estaban instaladas las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.Por medio de perfiles de Facebook,"Ambas personas manifestaron sentirse hostigadas y con temor por el insólito e insistente acoso de Farré", indicó la fiscal de la causa, en una presentación realizada en conjunto con el abogado Jorge Sandro, quien representa como particular damnificada a la familia de Schaefer.En su denuncia, Sandra Schaeffer además contó que recibió una solicitud de amistad del perfil de Farré que ella bloqueó y que luego se enteró que a través de Facebook, elTras el secuestro de los celulares, el abogado defensor de Farré, Jorge Césaro, presentó un pedido de recusación del juez juez Andrejin. En ese escrito, Césaro consideró la medida arbitraria y aseguró ser él mismo quien le maneja a Farré los perfiles de sus redes sociales.En esa ocasión, la defensa del femicida había planteado que, a partir de su cuadro de hipertensión, dislipemia, depresión crónica, hernia de hiato y una serie de internaciones previas, el condenado estaba en una situación de riesgo de muerte ante una eventual infección por COVID-19.Sin embargo, en su resolución, el magistrado consideró que las afecciones de salud que tiene Farré no alcanzaron para otorgarle el beneficio. Finalmente el condenado fue trasladado a un sector destinado a pacientes considerados de riesgo.