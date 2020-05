Denuncian reiterados robos y destrozos en vivienda donde funcionaba un almacén

Vecinos denuncian que reiterados hechos delictivos ocurren en zona de calles 25 de Junio y Catamarca, de Paraná. El lugar más afectado es una vivienda que años atrás funcionaba como un almacén.Jorge Padilla, hijo del propietario del inmueble, explicó aque "hace dos años que empezaron los robos en la cuadra, más aún en la esquina. Primero había un árbol que estaba seco y se subían a las ramas, pasaban a la terraza y entraban a un depósito de ferretería y bazar. Se iban llevando las cosas"."Siempre pasaba los domingos a la siesta. La Policía un día los encontró con las manos en la masa. Como no tenían antecedentes los liberaron. Pedí que cortaran el árbol por mucho tiempo, hasta que lo sacaron", dijo.Comentó que "después hubo reiterados robos, violentaban la puerta. Rompieron los candados, robaron una cama de bronce, aberturas y otras cosas. Lo arreglamos y al poco tiempo destrabaron la persiana de la ventana y volvieron a robar muebles. Están rompiendo todo y se llevan las cosas., Se robaron hasta el mármol del escalón"."Hay una entrada independiente a la casa que tuve que atarla con cadenas porque ahí rompieron hasta el marco de la puerta. Entraron a robar a fines de febrero. La Policía viene y se fija en las cámaras de seguridad de los vecinos. Actúan a cara descubierta los delincuentes. Los identifican pero hasta el día de hoy nadie detuvo a nadie", aseguró.Y agregó: "este miércoles por la mañana me encuentro con que rompieron otra vez una parte. Ya me alarmé, estoy preocupado".