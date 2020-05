Cuatro personas fueron sorprendidas cuando cazaban en un campo sin autorización

En hora de la madrugada de éste domingo, en el marco de operativos realizados en la zona rural del Departamento Federal, fundamentalmente en la prevención de delito de abigeato, personal de la Comisaria de C. Bernardi, al final del camino del Arroyo del Medio, ex puente Ortiz, constata la presencia de un vehículo de la marca Peugeot, modelo Partner; transmitiendo también la novedad al personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales, quien se hizo presente en el lugar.



Pasado un rato salen del interior de un campo cuatro personas con perros y linternas, en evidente acción de caza, no pudiendo demostrar tener autorización alguna para realizar esa actividad, como tampoco permiso del propietario de la propiedad, circunstancia por la cual se procedió a labrar un acta de infracción a la Ley de Caza N° 4841



Los infractores eran dos masculinos de 41 y 49 años de edad, con domicilio en la ciudad de Concordia y otros dos de 36 y 40 años, domiciliados en Conscripto Bernardi, procediéndose a su traslado para su correcta identificación, situación ésta que también fue puesta en conocimiento del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, que dispuso las medidas judiciales correspondientes; según informó la gacetilla policial, según publicó el medio Federal al Día.