Joven madre asesinada: Revelan detalles del terrible crimen ocurrido en La Paz

El relato del padre de la joven asesinada

Un nuevo crimen ocurrió este domingo en horas de la mañana en la provincia de Entre Ríos. Una mujer de 23 años, llamada Romina Roda, fue asesinada a puñaladas por su ex pareja, de 20 años, en barrio Feria, de La Paz.El autor del femicidio, Jonatan Rivero, confesó ante la Policía lo que hizo. "Oficial, vengo a entregarme porque la maté", le dijo al sargento José Zárate.El fiscal de la causa, Oscar Sobko, confirmó que el joven se entregó y confesó el crimen: "Corrió hasta la casa de un policía y le contó lo que hizo. Ahí el oficial avisó y lo arrestaron. Ahora, vamos a esperar los resultados de la autopsia, aunque el forense ya adelantó algo, y luego vamos a pedir la prisión preventiva por 45 días", dijo a Entre Ríos Ahora.Javier Roda, el papá de Romina, contó que se enteró del hecho mientras estaba en su casa en San Gustavo, un pueblo vecino a La Paz. "Me desperté con esta noticia tan fea. Me avisó mi hijo. Inmediatamente le pedí a un amigo que me lleve a La Paz", dijo.Los hermanos de Romina y amigos le relataron que estuvieron con ella en su casa hasta aproximadamente las 4 de la mañana. "La vieron asustada, porque se fue a dormir temprano. Me dijeron que estaba amenazada, que andaba rara y con miedo", dijo.Confirmó que el asesino "tenía varias causas" y ella ya lo había denunciado, pero no recibía respuestas y "la Policía no actuaba".Sobre las últimas horas de su hija, explicó que sus amigos le indicaron que la joven "se fue a dormir temprano" y que luego de que ellos se fueron, entre las 4 y las 7.30, ocurrió el crimen.Tras el brutal asesinato, quienes llegaron primero a la casa de la mujer fueron sus familiares, ya que viven en cercanías a la vivienda. Al respecto, el padre de Romina dijo que escucharon que su nieto lloraba, fueron a ver y encontraron a la joven muerta. "El más grande vio todo lo que pasó porque la mató frente a sus ojos. Todo ocurrió en un instante", aseguró.Los tres hijos de la mujer, de 2, 4 y 6 años, quedaron solos. La niña más pequeña también es hija del autor del femicidio.Rivero se encuentra actualmente detenido, a la espera de ser indagado y que el juez de Garantías local dicte la prisión preventiva.