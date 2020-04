Joven asesinada: Afirman que sufría hostigamientos y había denunciado a su ex

Denuncia en redes sociales

Detalles de los hechos

Romina Roda, de 23 años, fue asesinada a puñaladas por su ex pareja Jonatan Rivero, de 20 años, quien se encuentra detenido. El femicidio ocurrió este domingo a las 8 de la mañana en una vivienda ubicada en el fondo de la casa de la madre de la víctima, en calle José Mármol s/n° (casi Saavedra) del barrio Feria de La Paz.Por su parte, el padre de Romina, declaró que, "me enteré ahora de las denuncias, porque no vivía con ella. Él tenía varias causas; ella lo había denunciado pero siempre lo mismo: hasta que no pasa esto nadie actúa como tiene que actuar".En las redes sociales circulan los estados de WhatsApp que había publicado Romina horas antes de su femicidio, y que dan cuenta de que sufría un hostigamiento por parte de su ex.Romina publicó:En otro estado, expresó:son algunos de las denuncia que hizo la víctima.A pesar de los evidentes pedidos de auxilio de la víctima,A las 8:35 se tomó conocimiento en la sala del Comando Radioeléctrico de un llamado telefónico del sargento José Zárate, quien expresó que se hizo presente en su domicilio un hombre al cual no conocía y que le manifestó: "Policía, me vengo a entregar porque la maté". Personal policial fue hasta su casa y lo detuvo, indica Uno.Al concurrir a la casa de calle José Mármol hallaron en una vivienda precaria el cuerpo sin vida de Romina Roda.Los efectivos en el lugar pudieron corroborar que el cuerpo de la joven presentaba heridas cortantes provocadas con un cuchillo, lo que en principio le habría provocado la muerte.Su ex pareja, un joven de 20 años de apellido Rivero, fue detenido por la Policía de La Paz y trasladado a la alcaidía de la Jefatura, a disposición de la Fiscalía en turno.