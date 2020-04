Disparos y despliegue policial por una pelea entre dos sujetos en Gualeguaychú

Cerca de las 23.30, personal de la Comisaría Sexta de Gualeguaychú, debió intervenir en el Sector 1 del barrio Eva Perón, conocido por la cantidad de viviendas que lo conforman.

Según pudo saber ElDía, todo se inició por una pelea entre personas de la zona. "El problema viene de larga data", indicaron testigos de lo sucedido.

La pelea se habría dado entre una persona que vive en el barrio y otra que es de la zona, pero no reside en el 348.



Testigos de lo ocurrido indicaron que el primero fue "pinchado" por el segundo (con un arma blanca), pero desde la Policía no pudieron confirmar este dato, indicó ElDía.

Los vecinos escucharon tiros, pero hasta ahora no se pudo establecer si fueron balas de goma que los uniformados tiraron al aire para disuadir a los agresores o algún otro tipo de disparo.

Ahora, el operativo se despliega por la zona de boulevard Martínez y 3 de Caballería. Buscan al agresor, que al llegar la Policía huyó del lugar.