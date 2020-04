Los primos de Ramoncito recibieron el alta médica y no pudieron ser imputados

La desaparición y posible homicidio de Ramón Grandoli, el niño de 13 años, aún no puede ser aclarada desde la Justicia. Se habla en potencial, ya que los restos encontrados en un campo en la localidad de Hernandarias, no determinaron aún que sean del menor que estuvo varios días desaparecido.Hasta el momento, la causa tiene tres sospechosos, todos primos del menor y dos de ellos con supuestos problemas mentales, lo cual complica que la justicia pueda llegar a los autores y condenarlos.Vale recordar que los restos óseos localizados en cercanías de la casa de los tres sospechosos, en Hernandarias, el pasado 13 de marzo, aún no pudieron ser peritados con éxito para establecer si pertenecen 100 por ciento al menos de 13 años.Por la emergencia, cuarentena y el cierre de la actividad en tribunales, aún no están iniciado los exámenes genéticos de ADN para confirmar a quién pertenecen. Si bien hay indicios y sospechas, en una causa judicial, se necesitan certezas. Una vez que se sepa a quién pertenecen los restos, se debe establecer cómo se produjo la muerte. Es decir que se tiene que afirmar en qué circunstancias se produjo el aparente homicidio de Ramón Grandoli.Si a esto se suma la falta de elementos probatorios de peso, al menos en esta parte inicial de la causa judicial, y se le agrega que de los tres detenidos, dos contarían con problemas mentales, es cómo que se hace más cuesta arriba llegar al esclarecimiento del hecho.El tercer detenido, es Walter Roldán, también primo del niño, a quien se le dictó la prisión domiciliaria en una vivienda de Paraná.La causa judicial está en manos de los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo, en tanto que el juez de Garantías solicitó expresamente a las autoridades de salud mental, que se esmeraran en certificar si los hermanos Roldán, al quedar con el alta médico (y en libertad), no eran un peligro para la sociedad.La nueva ley de salud mental tiene una zona gris, y es la relacionada con las personas que son acusadas de delitos graves. En ese caso, la solución es dejarlos internados un tiempo para ser estudiados, y luego se dispone la salida del nosocomio sin mayores exigencias.En esta causa,No pueden ir a una unidad penal ni estar en un instituto de salud mental, por lo que se dispone que se vayan a la casa a esperar el avance de las pericias y la causa judicial.Una vez que se los notificó del alta médico se retiraron caminando de los tribunales de Paraná. Según indica diario Uno, los hermanos Roldán fueron caminando hasta el edificio de LT 14, solicitando ayuda para poder llegar a Hernandarias. Desde la radio, informaron sobre lo sucedido a la policía que se habría comprometido a gestionar la intervención de Acción Social para que los primos de Ramoncito pueden volver a su localidad de origen.