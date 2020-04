Detuvieron a once mujeres que jugaban un "partidito" en pleno aislamiento

Un llamado al 911 alertó a la Policía del Chaco sobre una particular e insólita situación: en la dirección de Don Bosco al 1600, un grupo de mujeres se juntó para jugar al fútbol. Al llegar al lugar, constataron lo informado y las mujeres no pudieron justificar su presencia en la vía pública y es por ello, que terminaron detenidas. Las once jugadoras terminaron en la comisaría.En la provincia, al igual que en el país, se encuentra en vigencia el decreto nacional de necesidad y urgencia N° 260/20 y decretos provinciales N° 368, 432 y 433 vinculadas a protocolos ante la situación epidemiología que afecta al mundo a raíz del COVID-19.La denuncia al 911 advirtió que había mujeres "aglomeradas en un espacio de acceso al público, sin autorización alguna realizando actividad de esparcimiento". Y efectivamente, así encontraron a las 11 mujeres que fueron conducidas hacía la Comisaría Primaria de la capital chaqueñaTambién se secuestraron cinco motos que serían de las infractoras a quienes identificaron cmo Moria Maidana (25), Brisa Maribel Gómez (22), Johana Chávez (25), M.A.L (15), Micaela Antonela Ledesma (25), Romina Elisabeth (27), Romina Graciela Lezcano (30), Rocío Soledad Martínez (24), Rocío Vera Solís (22), Florencia Beatriz Cons (21) y Ana María Vargas (19).