Estafas telefónicas: Jubilado cayó en la trampa y pidió un crédito por $100.000

Un nuevo caso de estafa telefónica se registró en la localidad de Bovril. Esta vez, los embaucadores se hicieron pasar por agentes de ANSES y le comunicaron a un jubilado que había sido beneficiario de un resarcimiento económico. Finalmente, la víctima terminó solicitando un crédito por 100.000 pesos, que transfirió a una cuenta bancaria.



Al respecto, el jefe de la Departamental policial de La Paz, Edgardo Corona, explicó: "Llamaron a un abuelo y le dijeron que son de ANSES, que después de hablar con un abogado, iban a visitar una oficina de esa institución de la localidad para firmar unos papeles de un resarcimiento económico que iba a recibir. En ese momento y sin cortar la comunicación, hacen a que vaya al cajero automático, donde luego de hacer unas serie de maniobras, esta persona termina haciendo la solicitud de un crédito con una suma de $100.000 y en ese mismo trámite, la transferencia de ese monto a otra cuenta de otra institución crediticia".



En la oportunidad, Corona comunicó algunas de las precauciones que hay que tener sobre las estafas: "Es evitar atender o si se atiende y dicen que no corten que son de ANSES, hay que cortar la llamada si es así volverán a asistir, ponerse en contacto con un familiar o a la policía para no ser estafados. La tecnología que utiliza la delincuencia va un paso adelante, se perfecciona de alguna manera, para poder estafar a esta gente.



"Nadie te regala nada, nadie te dice que ganaste un premio y para poder poseer ese premio tenés que depositar una suma de dinero determinada, no hay que hacerlo, eso no existe. Si dicen que son de un banco o institución de gobierno, hay que pedir un número de teléfono para comprobar si es verdad. Si buscan la evasiva no quieren otorgar un número seguramente lo están estafando, hay que cortar inmediatamente y asesorase con algún familiar", finalizó el comisario. (El ojo mirador)