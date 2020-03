Lo que dice el mensaje que escribió Martínez para hacerse pasar por Fátima

Policiales Hallaron ropa e investigan si pertenece a Fátima Acevedo

En senderos de espesa vegetación,, se concentra esta mañana la búsqueda de la joven de 25 años que desapareció el pasado domingo.Acevedo y Martínez tenían un vínculo de pareja desde al año 2014. Fruto de esa relación, tuvieron un hijo, actualmente de 3 años.En la mencionada aeronave de la fuerza, sobrevolaron el lugar a muy baja altura y luegoque estaba en el lugar.Con personal de Bomberos Zapadores, la búsqueda se concentra en un pozo de agua que los mismos vecinos han abierto, debido a la falta de agua potable en el lugar alejado del casco urbano de la ciudad de Paraná.Mientras tanto, los indicios apuntan como sospechoso al detenido, Jorge Martínez, quien es la ex pareja de Fátima Florencia Belén Acevedo.por 15 días del imputado, que ya cuenta con serios antecedentes de violencia ejercida sobre la joven, que hasta el momento, es intensamente buscada en Paraná., supo Elonce.Jorge Nicolás Martínez pasará en la cárcel los próximos 15 días, salvo que su expareja Fátima Florencia Acevedo aparezca sana y salva. La joven de 25 años había denunciado al hombre, de 34, por amenazas con violencia de género días antes, por lo cual estaba alojada en el refugio de la Casa de la Mujer de Paraná.A las pruebas de la tarjeta de débito de la víctima, que. Principalmente,, haciéndose pasar por ella.El mensaje es muy sugestivo y la Fiscalía, está convencida de que es, dio a conocerEste mensaje fue redactado en Notas, en el celular de Martínez, el 2 de marzo yY hay más evidencias en el celular de Martínez., un mensaje que dice:Por último, fueron sugestivas las últimas búsquedas realizadas por Martínez en páginas de Internet desde su teléfono: buscó fotos de salas de velatorio.Por otro lado, los fiscales informaron que uno de los chips secuestrados en la casa de Martínez es de la línea perteneciente a Fátima, mientras que el teléfono no ha aparecido.En la sala y al hacer uso de la palabra, el Fiscal consideró que Martínez, ex pareja de Acevedo, "es un hombre violento, agresivo y abusivo" y dio algunos detalles de los hechos cometidos; entre ellos el haber intentado arrojarle ácido muriático en la cara; afilar una cuchilla y amenazarla.