Desesperado pedido de la madre del interno que ya se tragó tres bombillas

Policiales Interno de la cárcel de Paraná se tragó una bombilla y fue hospitalizado

Desesperado pedido de su madre

Tiene 21 años y está preso por robar: robaba para drogarse. Sin tratamiento para sus adicciones, intenta matarse constantemente. Ya se tragó tres bombillas, una espátula de plástico, y lo último que ingirió fue un encendedor. Permanece internado en el hospital San Martín de Paraná, esposado a la cama y con un cuerpo que ya no resiste más operaciones."Mi hijo ya tiene tres operaciones, desde enero lleva dos operaciones porque. Él tiene problemas psiquiátricos, es adicto", aseguró aMaría Esther Romero, la madre del interno que permanece internado en el hospital San Martín de Paraná, después de haber ingerido un encendedor."Él lo hace porque está enfermo; constantemente, me dice que se quiere matar. Está depresivo., lamentó la mujer en diálogo con el programa que se emite porDe acuerdo a lo que comentó, el joven, de 21 años,, ya que según explicó,, rememoró.De acuerdo a lo que la mujer comentó aen una oportunidad, los guardiacárceles le ajustaron tanto las esposas que hubo que serrucharlas para sacárselas, y el interno"El sábado, después de estar cuatro días sin comer y sin tomar agua, para que ese fierrito corra solo, le dieron de alta, y cuando lo llevaron al penal, el domingo estaba tirado en un colchón, todo sucio con colillas de cigarrillos, y recién operado", denunció la mujer."Me pidió para comer, porque hacía nueve días que no comía.. le habían dado cigarrillos y yo cometí el error de dejarle un encendedor -reconoció. Le avise al guardiacárcel para que después se lo saque pero nunca lo hicieron y se lo tragó"."También le encontraron, porque era plástico., remarcó."Desde la Unidad Penal no me dan ningún apoyo porque mi hijo es un problema para ellos. Yo no pido que le den domiciliaria con tobillera para llevármelo a mi casa,", imploró Romero.y acusó la "presión psicológica" que su hijo recibe de parte de los guardiacárceles."Mi hijo necesita un tratamiento psiquiátrico, porque en el penal no se lo dan.., sentenció.