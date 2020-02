Le sustrajeron la moto y cuenta cómo la afecta el robo: "Me partieron al medio"

Lorena Linar

no sale de su conmoción trasDijo que se la sustrajeron de su casa ubicada"Estoy re sensible aún. Cuando salí ya no estaba más, me tenía que ir a trabajar, yo me fui y mi familia llamó a la policía. Mi mamá como está en 'vecinos en alerta`, se fijaron los habitantes de la zona que tienen cámaras en las imágenes y", relató la mujer.Se trata de una moto de las que "no hay muchas y no sirve para repuesto, porque a mí se me complicaba siempre para conseguir repuestos cuando se me rompía algo. Es más el daño que han hecho porque ni siquiera les sirve para venderla por partes. No es compatible ni con una Cerro ni con una Skua", aseveró Linar.Con este robo "me partieron al medio", dijo la mujer, ya que trabaja en un comercio y realiza "cuatro viajes al día y en lugares rotativos, porque tiene varias sucursales el comercio en dónde trabajo", añadió.Dijo además queLa mujer radicó la denuncia aunque "no se sabe nada" de su rodado."Si me la quieren devolver los que me la sacaron, se los voy a agradecer, porque no les va a servir para nada. O si alguno la ve, que por favor me avise", imploró la mujer afectada pro esta sustracción.Dijo que la zona en que vive "es tranquila". Aportó que "desde hace 42 años que vivimos acá, es re tranquilo el barrio. Creo que debo ser la primera persona a la que le roban la moto, acá en la cuadra".