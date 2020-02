Dejó el auto en taller y lo hallaron volcado en una avenida: Buscan al conductor

El hallazgo de un auto volcado en una avenida de la ciudad de Chajarí, generó intriga esta mañana, ya que en el lugar, no estaba la persona que conducía el vehículo al momento del accidente. Por tal motivo, la policía comenzó las averiguaciones para establecer lo sucedido. El vuelco del automóvil se produjo en la madrugada de este jueves.Fuentes policiales indicaron a, cruzó por encima del cantero central de la avenida Padre Gallay, para luego culminar sobre la senda peatonal, y prácticamente mirando hacia el sector este. Se estima que el conductor viajaba sólo y habría sufrido heridas, ya que se vieron manchas de sangre en el lugar. No obstante, el mismo no se encontraba en el lugar al momento de llegar la Policía.En tanto, el titular de la Comisaría N° 1 de Chajarí, Osvaldo Adolf dialogó cony contó sobre el particular hecho. "En las inmediaciones de Padre Gallay y Libertad, se halla un vehículo Renault Sandero, con evidentes signos de haber participado en un vuelco. Al verificar la zona no se encuentra al ocupante, lo que si se ubica es documentación de una persona, pero la misma no concordaba con el dominio registral del vehículo", señaló el funcionario policial."A través de la tarjeta verde, se pudo ubicar al titular quien manifiesta que había vendido el auto hacía un tiempo. Mientras esto ocurría se averigua en la clínica y el hospital, por si hubo algún ingreso de personas con heridas, cuestión que resultó negativa", afirmó el comisario.Finalmente, Adolf mencionó que "a media mañana apareció una joven, domiciliada en el Barrio Verde, diciendo que el auto era de ella, (un Renault Sandero), que se lo había dejado a un chapista, que trabaja por calle Dr. Casillas para que se lo polarice; a partir de esto estamos tratando de dar con el trabajador para que cuente que ocurrió".