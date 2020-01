La acusan de robar hasta en Tribunales e investigan si cambió un hijo por drogas

Foto: La acusan de robar hasta en Tribunales Crédito: 03442

Dictaron la prisión preventiva a María Belén Abelando de 34 años de edad, (desocupada que manifestó vivir de la asignación y cuota alimentaria), quien tiene al menos cinco causas penales en trámite, destacándose que no concurrió nunca cuando fue citada por las autoridades.



La fiscal Gabriela Seró detalló los hechos, señalando en el agosto de 2018, Abelando robó con una cómplice distintas mercaderías, como bebidas alcohólicas y otros efectos, de la cantina del Club Almagro.



Otro delito endilgado es el cometido el 21 de noviembre de 2019: Sustrajo de un domicilio una garrafa, una pava eléctrica y otros efectos, todo tras violentar una ventana.



El tercer hecho es el perpetrado el 23 de diciembre de 2019, cuando esta mujer acudió al Juzgado citada por la Justicia, pero no se presentó ante la autoridad y aprovechó la oportunidad para sustraer el celular del despacho de la fiscal Ana María Presas y una pava eléctrica de la cocina de planta baja de los Tribunales.



Como quinto hecho, justo un mes después (23 de enero 2020), sustrajo una mochila del local comercial Naldo Lombardi y luego se dirigió al local de Maravillas en la Peatonal, donde sacó dos termos que introdujo en la mochila y se dio a la fuga, siendo capturada en el local de Maravillas ubicado en la misma Peatonal Rocamora a dos cuadras del primero y con los elementos robados, hechos que quedaron grabados en cámaras de seguridad, pruebas más que contundentes para la Fiscalía.



La doctora Seró detalló las evidencias que están en la causa, que resultan contundentes demostrando que son los elementos robados y reconocidos por las víctimas, sumado a la declaración de testigos que observaron sus movimientos, incluyendo lo sucedido en Tribunales.



Un incendio



Durante la audiencia ante el juez de Garantías, Gustavo Díaz, la fiscal ventiló otra causa que se le siguen a esta conflictiva mujer, como ser un hecho ocurrido en agosto de 2019, cuando se incendiara la casa de su suegro, hecho que se le atribuye y que cuenta con las declaraciones de testigos que la sindican como autora intencional del mismo.



Tras este alegato, la doctora Gabriela Seró, solicitó la prisión preventiva, ante los riesgos procesales que representaría su libertad.



Negativa de la Defensa



Como es común en estas audiencias, el defensor oficial Nicolás Gazali se opuso a la medida solicitada, alegando que no hay elementos probatorios contra su clienta en el segundo hecho y que hubo irregularidades en las galerías fotográficas realizadas por la Policía.



El defensor minimizó los hechos atribuidos, señalando que no hay antecedentes computables y sostuvo que son hechos excarcelables. Agregando que no es una persona peligrosa para terceros y que es víctima de su adicción a las drogas, que debería tenerse en cuenta.



También intentó demostrar que su clienta no tenía domicilio fijo porque debió irse de su casa por problemas de violencia de género, con su pareja que actualmente tiene restricciones.



El doctor Gazali solicitó la libertad y medidas alternativas para la acusada y que en caso de no cumplirla, se considera el pedido fiscal.



Tras los alegatos el juez dispuso hacer lugar al pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal, por lo que hizo lugar a lo solicitado por la doctora Seró, por lo que dispuso la prisión preventiva por 40 días.



Investigan si "vendió" un hijo



Fuera de las causas que se le atribuyen y están en manos de las Fiscalías, se supo que hay una causa en el juzgado de Familia en su contra, ya que acusan a María Belén Abelando de cambiar un hijo de 2 años por drogas, publica el sitio 03442.



De acuerdo a lo averiguado, esta mujer fue a la casa de un distribuidor y llevó a su hijo de 2 años, entregándolo a cambio de estupefacientes, con el documento de identidad, hecho que fuera denunciado oportunamente por la abuela del menor, que hoy lo tendría en custodia.



Por otra parte se supo que María Belén Abelando estuvo internada en el hospital Urquiza por su problema de adicciones, de donde se fue, pero no sin antes robar elementos.