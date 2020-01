Embarazada robó un remís y en la huída atropelló y mató a un motociclista

Un motociclista murió en el partido bonaerense de José C. Paz al ser embestido por un auto conducido por delincuentes que se escapaban luego de haberlo robado. Por el hecho detuvieron a una mujer embarazada de 27 semanas que estaba dentro del vehículo y que sufrió heridas por el choque.Todo comenzó el viernes, en el cruce de las calles Naciones Unidas y Lucio Mansilla, en dicho partido del noroeste del Gran Buenos Aires, cuando un remisero fue asaltado por al menos tres ladrones armados que le robaron el auto Fiat Siena gris con el que trabajaba.En la huida, al llegar a la calle Fray Butler, a unas diez cuadras, los delincuentes embistieron a un motociclista que circulaba por el lugar, que fue identificado como Esteban Walter Segovia (35) y que sufrió graves heridas producto del impacto que le provocó el choque.El auto con los asaltantes chocó contra el frente de una vivienda, y al menos dos de ellos se escaparon a la carrera, mientras que una mujer embarazada que formaba parte de la banda sufrió heridas y debió ser atendida en el lugar.Segovia fue trasladado de inmediato al hospital Mercante de José C. Paz, donde finalmente falleció, informaron a Télam voceros judiciales.La mujer, cuya identidad no fue proporcionada, cursa un embarazo de 27 semanas y fue trasladada al mismo hospital que el motociclista. Hoy recibió el alta y quedó aprehendida por orden del fiscal a cargo de la investigación, Carlos Hermelo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 Descentralizada de Malvinas Argentinas, informaron fuentes judiciales.El fiscal Hermelo le imputó a la mujer el delito de "robo agravado por su condición en poblado y en banda, y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada", y la indagará el próximo lunes si las condiciones de salud de la acusada son las adecuadas.Por su parte, Hermelo también dispuso una serie de medidas tendientes a localizar a los delincuentes prófugos y ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. La causa por la muerte de Segovia es tramitada por la UFI 4 de Delitos Culposos del Departamento Judicial de San Martín. (Minuto Uno)