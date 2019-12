"Nunca la abandoné para salir de joda", dijo la tía de niña muerta en incendio

Policiales Investigan por qué estaba encerrada la niña que falleció en incendio

Vanesa, la joven de 24 años que estaba a cargo de Milagros, la niña de 3 años fallecida en el incendio ocurrido en la noche del lunes en una vivienda de Gualeguaychú manifestó que un cortocircuito pudo haber originado la fatalidad.Asimismo, dio cuenta de que, y ella la crió junto a sus dos hijos, Emiliano de 9 años y Xiomara de 5."La gente inventa y dice cosas malas sin saber cuál es la realidad porque no tienen vida propia., remarcó Vanesa.Sobre el incendio, y en coincidencia con su madre, Vanesa relató que después de las 20, ella. Sus otros dos hijos fueron con su hermana al acto de asunción del intendente Martín Piaggio que se realizaba en el corsódromo, y ella fue a hacer unas compras a un almacén del barrio."La nena podía salir porqueYo había ido a hacer un mandado y le dije a mi madre que se quedaba la nena durmiendo en su habitación y ella aprovechó para pegarse un baño. En un momento dado mi madre sitió una explosión y cuando salió se dio cuenta que se estaba prendiendo fuego la casa", explicó.Agregó queAñadió que "cuando me enteré que se producía el incendio salí corriendo y en menos de 5 minutos estaba en mi casa".", dijo sobre las posibles causas del incendio.Agregó que "salí a hacer un mandado y habré hecho dos o tres cuadras, que me llamaron", y cuestionó el trabajo de los Bomberos "porque yo les decía que había una nena y no me hacían caso".También resaltó enque declaró "frente a la policía todo lo que había ocurrido cuando me presenté en la Comisaría del Menor".Vanesa contó que la nena no quería ir con la madre y eso lo expresó frente a gente de la justicia. "cuando la madre biológica se iba con hombres por lo que me la dejaba".porque se lo que es la responsabilidad", subrayó Vanesa.Sobre la nena y su madre, expresó que "Milagros estaba muy bien conmigo y con mis otros hijos. La madre se drogaba y la pasaba muy mal cuando estaba con ella por lo tanto se la sacaron y me dieron la tenencia a mí"."Nunca se presentó en el COPNAF la madre para hacerse cargo de la nena", manifestó finalmente.