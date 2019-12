Misterio por el hallazgo de una avioneta narco abandonada y oculta en un campo

Huellas de vehículos

La tranquila comunidad santafesina de San Fabián (departamento San Jerónimo), se encuentra convulsionada debido al hallazgo de una misteriosa avioneta en un campo de dicha localidad, en un hecho que está siendo investigado.Todo se inició al mediodía del sábado cuando el propietario de un predio ubicado unos 1.500 metros hacia el oeste de la autopista Brigadier López, altura del kilómetro 89, advirtió el sobrevuelo del aparato.Si bien esta circunstancia en principio no lo sorprendió, momentos después la situación cambió de manera radical. Es que mientras recorría dicho campo para comenzar con tareas de siembra directa, constató que la avioneta en cuestión había aterrizado en su propiedad, motivo por el cual comunicó la sucedido a la policía.El artefacto se encontraba entre unas malezas y a simple vista se constató que no tenía ocupantes. Sus dos puertas laterales estaban cerradas con llave, y en su interior solo se observó que había un balde de uso doméstico con líquido combustible, el cual goteaba hacia el exterior y emanaba olor.En los alrededores se observaron huellas de vehículos con los que seguramente fugaron los involucrados.Como indicar el protocolo de seguridad para estos casos, los actuantes procedieron a vallar el sector. De la avioneta se supo que es un Cessna, de color blanco con vivos bordó fuerte y rojo en sus laterales. En el ala derecha reza la siguiente nomenclatura identificable de la aeronave CP 2580 en color bordó.No obstante en otras partes de la avioneta se advirtió que alguien había pegado barro con la clara intención de ocultar sus letras y números identificatorios, indicóSi bien lo ocurrido está en plena etapa de investigación, voceros consultados no dudan en afirmar que la aeronave hallada es de la que usualmente se utiliza para actividades del narcotráfico.Puesto al tanto del asunto, el fiscal de la ciudad de Coronda, Marcelo Nessier, ordenó a personal de PDI Criminalística que hiciera los relevamientos de huellas y rastros de rutina.Además, se secuestró el lodo con el que estaban tapados los guarismos de los dos lados, porque pareciera ser tierra de otro lugar.Por último un tractor trasladó a tiro la avioneta hasta un depósito de la comuna de San Fabián donde quedó custodiada hasta el domingo al mediodía, cuando el juez en turno de primera instancia de los tribunales de Santa Fe, Sergio Carraro, autorice la requisa de la misma.