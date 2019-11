Violento asalto: La amenazaron con una navaja frente a su hijo para robarle

Una familia oriunda de Crespo fue víctima de unen el estacionamiento del hipermercado de Bajada Grande, en Paraná. Un sujetoy les robó sus celulares, las billeteras con documentación ysupo"Íbamos a subir al auto cuando por detrás, un tipo me agarró,", rememoró auna vecina de Crespo, quien este fin de semana, junto a su familia, fue víctima de un violento asalto registrado en el estacionamiento del hipermercado de Bajada Grande, en Paraná.El lamentable episodio aconteció frente a los hijos del matrimonio, un pequeño de siete años."Mi marido estaba por sentar al nene en el asiento de atrás, y cuando se dio vuelta al escuchar los gritos, solo atinó a tranquilizarlo pero esta persona estaba ciega por la plata", indicó la mujer.El hecho ocurrió este sábado a las 18.15hs en el estacionamiento próximo al lavadero que se ubica en el hipermercado.

"Si me quería defender, me mataba porque estaba ciego por plata"

"Estamos inseguros"

"Mi mamá les dio la billetera, a mí me sacaron el dinero que tenía y el celular, y mi marido les dio el celular. En total se llevaron alrededor de 5.000 pesos y la documentación que teníamos encima", comunicó la víctima aEn la oportunidad, denunció que los empleados responsables que brindar el servicio de seguridad en el predio del hipermercado, "no atinaron a ayudarnos". "No hicieron nada ni aportaron información", apuntó.En el hecho intervino personal policial de la comisaría decimoprimera con jurisdicción en la zona y de la División 911."El ladrón huyó corriendo en dirección a un arroyito que comunica a calle Anacleto Medina", explicó la mujer oriunda de Crespo en comunicación con, rememoró la mujer, al dar cuenta de su "tristeza y bronca" después del hecho delictivo."Mi hijo vio todo y ahora está en una crisis de nervios; no se despega de mí y no quiere salir a ninguna parte", aseguró al tiempo que sentenció: