Denuncian intento de rapto: "Fue desesperante ver como arrastraban a mi hija"

La madre de una adolescente de 13 años contó cómo su hija fue víctima de intento de rapto en el momento en que bajaba del colectivo después de asistir a clases en la ciudad de Concordia. El hecho ocurrió este jueves en la esquina De Los Viñedos e Isthilart y movilizó a los vecinos del barrio "103 viviendas", pidiendo mayor seguridad para que capturen a los delincuentes que se trasladaban en una camioneta Ford F 100, de color negra.Sin fotografías ni nombres, la madre de la jovencita accedió a contar lo vivido con el propósito que no exista otra víctima y para reclamar mayor seguridad en el barrio.y se encontró con una persona caminando por la vereda contraria. Cuando estaba muy cerca de llegar a casa, este hombre le preguntó por un apellido, ella le dijo que no conocía y el hombre sacó un cuchillo que se lo puso en el cuello, la tomó de la cintura y la arrastró", así comenzó el relato del horrible momento que vivió la adolescente.La chica intentó pedir ayuda y forcejeó con su atacante. ". La intención del sujeto era llevarla hacia una camioneta Ford F 100 que estaba estacionada en la esquina, pero cuando salió un vecino, porque oyó los gritos, la soltó y se fue hasta la camioneta, donde otro hombre lo esperaba y le abrió la puerta para que suba rápido. Era una camioneta vieja. Los vecinos que salieron a ayudar no sé si vieron la patente porque después los persiguieron pero no pudieron alcanzarlos, se escaparon", dijo la madre al diarioConsultada por el estado de. "Fuimos a la jefatura y la examinó la policía y ella no quería volver a casa, está con miedo, no duerme, le es muy difícil volver a la escuela quedando solo una semana para finalizar. Nosotros pedimos seguridad, porque esto era un secuestro que no se cumplió porque salieron los vecinos y el tipo se asustó y escapó con el otro, porque tal vez la íbamos a encontrar violada o lo peor tirada por ahí, por Dios".Su madre continuó contando que vio como el sujeto intentaba llevar a la chica.Explicó que uno de los atacantes "era rubio, flaco, con una remera gris de manchas negras o algo así y un jean gastado, era joven, el otro que estaba en la camioneta era morocho, cara gorda".La mujer pidió encontrar a los delincuentes. ", ellos querían llevársela, algo le iban a hacer, tal vez la íbamos a encontrar violada o lo peor tirada por ahí, por Dios", reiteró.Por último, pidió que el estado y la justicia le brinden asistencia sicológica para que su hija pueda recuperarse del trauma, "ella necesita ayuda si hay algún profesional que pueda ayudarnos".El caso puso en vilo a los vecinos que reclamaron mayor seguridad. "Pedimos una reunión con la policía para solicitar que los patrulleros recorran el barrio, porque cuando llamamos nos dicen que no hay para la nafta, pero vemos que el patrullero viene a traer a un vecino que es policía, entonces para eso tienen nafta, cuando debería venirse en colectivo, porque ellos tienen gratis el pasaje", contó un vecino al manifestar el problema de seguridad existente.