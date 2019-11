Llamarán a declarar al hombre acusado de apuñalar a dos jóvenes tras una pelea

Alrededor de las 4 de la mañana del domingo, se produjo el enfrentamiento entre un hombre de 42 años contra cinco jóvenes oriundos de Buenos Aires que se encuentran trabajando en la localidad, colocando el pavimento articulado en algunas calles y que se hospedan en un complejo de boungalows.Aún no está esclarecido sobre las causas que originaron la discusión que culminó con dos personas apuñaladas, y una de ellas de gravedad. Por el momento, lo que se habría podido establecer es que los entredichos entre el hombre y uno de los jóvenes se habría iniciado horas antes, en el cierre de la Fiesta de las Costumbres Argentinas.Uno de los compañeros de la víctima salió en defensa y trató de desarmar al hombre, pero este lo atacó y le propinó cortes en la mano, en el rostro y en la zona abdominal, que no revistieron de gravedad. Los otros tres, al ver lo que sucedía tomaron una estaca de las colocadas para delimitar el estacionamiento dispuesto para la fiesta y con ello golpearon al atacante y su camioneta logrando que huyera del lugar.Se alertó a la Policía y un móvil de la Comisaría Quinta localizó rápidamente al supuesto atacante a pocos metros de la sede policial. De allí fue trasladado a la jefatura donde quedó arrestado hasta que pasadas las doce horas recuperó la libertad, sujeto a la investigación que lleva adelante el fiscal Guillermo Biré.Respecto a las víctimas, el joven que resultó con cortes superficiales fue atendido en el nosocomio y dado de alta rápidamente, mientras que el otro apuñalado en el abdomen fue atendido de emergencia y sometido a una intervención quirúrgica para frenar la hemorragia. Luego de la operación quedó internado en terapia intensiva y afortunadamente evolucionó satisfactoriamente debido a que la herida con el arma blanca no afectó ningún órgano vital. Durante el lunes fue trasladado a sala común, ya sin riesgo de muerte.El fiscal Guillermo Biré llamará a declarar al acusado en las próximas horas y también espera tomarle declaración a la principal víctima, aunque el resto de los jóvenes que participaron de lo ocurrido coincidieron en señalar al sospechoso que fue arrestado. (El Día)