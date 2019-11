Sobreseyeron a profesor de inglés involucrado en asalto vestido como policía

Sobre el hecho

"Los simuladores"

La jueza de Garantías, Paola Firpo, sobreseyó al profesor de inglés de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que había sido investigado por su presunta participación en el asalto a una pareja, vestido como policía Fue tras el pedido de la fiscal Mercedes Nin y la abogada Emilia Cotzi, supoel programa que se emite porCon vestimenta similar a la de la Policía de Entre Ríos y con una carpeta en la que decían tener un oficio judicial, seis hombres irrumpieron en una vivienda de calle Scalabrini de Paraná en la noche del 25 de febrero. Maniataron con precintos a una pareja, revolvieron la casa y se fueron con algo de dinero y otros elementos."Ingresaron a casa a la madrugada, se presentaron como si fueran de un allanamiento de Investigaciones, con un acta que ni siquiera leí y como vestían como policías, los dejé entrar; cuando se fueron me di cuenta que se habían llevado una computadora, el teléfono de mi novia y dinero", rememoró la víctima del asalto, Oscar Ríos, a"Los dejé entrar porque no tenía que esconder. Pensé que podía ser una equivocación", aseguró el hombre, al remarcar que después de presentarse ante diferentes oficinas policiales, se percató que había sido víctima de un robo.En el marco de una investigación en la que no había testigos, personal de Rastros de la Dirección de Criminalística levantó una huella dactilar sobre uno de los muebles de la casa, la que permitió dar con uno de los presuntos sospechosos: un docente de Inglés de la Universidad Autónoma de Entre Ríos cuyas iniciales son G.A.N.Eran seis hombres los que ingresaron a su casa, tenían gorras y camperas con la sigla PER, y dijeron ser policías de Investigaciones, con una orden para allanar el domicilio. No le habían dejado ninguna copia del supuesto oficio ni tampoco se lo hicieron firmar.Luego de maniatarlos con precintos, revisaron toda la casa, le sustrajeron una escasa suma de dinero, una tablet, un celular y habían bajado de la pared un televisor LED, pero no se lo llevaron.La víctima describió al que daba las órdenes como de pelo largo atado, a otro con "chiva" en la pera y de otro refirió que estaba en estado de ebriedad o drogado."Se individualizaron a cuatro personas, que fueron los que ingresaron al domicilio, uno de estos se pudo localizar por un rastro que fue levantado sobre un mueble que había sostenido porque se caía; y los otros tres por los vehículos que conducían gracias a los registros de las cámaras de seguridad del 911 y la municipalidad de Paraná", explicó ael comisario Horacio Blazón al remorar cómo fue el desarrollo de la causa conocida como "Los simuladores".Con las órdenes de allanamiento correspondiente, personal policial halló el celular sustraído a la víctima en la casa de uno de los sospechosos: fue localizado a través del IMEI que había sido rastreado a través del área de Inteligencia Criminal de la Policía y cuando fue encendido, el aparato fue localizado en manos de O.F.Z.El segundo sospechoso, un gomero cuyas iniciales son J.P.A.P. fue localizado a través de las cámaras de seguridad cuando conducía un vehículo; lo mismo ocurrió con un fletero M.C.A.B.Mientras que el profesor de inglés de UADER, de iniciales G.A.N. fue vinculado al asalto con el falso allanamiento policial porque su huella apareció sobre uno de los muebles de la casa de calle Scalabrini.En una rueda de reconocimiento, la víctima pudo reconocer a los tres primeros mencionados, menos al docente cuya huella dactilar había sido levantada de la escena del hecho."Eran varias personas, era de madrugada y todavía estaba dormido", había asegurado Ríos.