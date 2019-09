Investigan si una mujer ayudó al acusado de matar y enterrar a una joven

Policiales La autopsia reveló cómo murió la joven hallada enterrada

Pasaron cinco días. La cara de Navila Garay (15) daba vueltas en Facebook, se compartía en grupos de WhatsApp. En Chascomús, el que quiso saber supo que "Navi", como la llamaban, faltaba de su casa. De allí había salido el martes 10 apenas se levantó. "Calentame la comida que ya vengo", fue la última frase que dijo antes de irse. Este domingo, mientras su familia reclamaba por su aparición frente a la laguna de la ciudad, la Policía encontraba su cuerpo en una casaquinta.Navila Garay, de 15 años de edad, vivía con su abuela Elba Luque y tiene otros seis hermanos. La vieron por última vez el martes 10 de septiembre. "Se levantó tarde y me preguntó si le podía pedir un remís. Y se fue. Dejó el termotanque prendido, para volver a bañarse, pensamos que iba y venía. Cuando la empezamos a llamar a las 18 ya tenía el teléfono apagado. Ahí nos preocupamos y la empezamos a buscar por todos lados", contó Pablo Garay (47), el tío de Navila, quien fue hallada asesinada en Chascomús, provincia de Buenos Aires."Lito" Garay fue empleado del círculo de suboficiales de la Policía Federal, que tiene un predio en Chascomús, a metros del lugar del crimen. Era parquero y los propietarios le pagaban para cortar el pasto y cuidar las casaquintas, deshabitadas durante la semana. En una de ellas hallaron enterrada a Navila. Creen que allí también fue asesinada.Desde el municipio de Chascomús aportaron a la investigación las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Monitoreo local, en la que se acreditó que el martes a las 18.26 Néstor Garay iba en moto con Navila en dirección a la casaquinta. Un día después fue visto otra vez en el lugar."El mismo domingo, antes de que encontraran el cuerpo de la chica, estuvo en el barrio. Vino a cobrar a una casa por un trabajo. Nos llamó la atención: él siempre anda en moto y esa vez apareció en auto con una mujer. A ella nunca la habíamos visto. Él es re conocido, trabaja acá de toda la vida. Ni un sí ni un no", contó un vecino ay agregó: "Habrá venido a ver si había movimiento".Fuentes policiales confirmaron que el domingo a la tarde la dueña de una casa de Mercedes al 700 denunció que en su terreno había un pozo tapado con tierra y troncos de "grandes dimensiones". La mujer -de 62 años, de Buenos Aires- contó que Garay le cortaba el pasto y que le había pedido permiso "para enterrar un perrito". Así, y después de varios allanamientos en la casa de Garay y de su pareja, fue que encontraron el cuerpo de la adolescente.Para la fiscal Daniela Bertoletti, esa quinta fue la escena del crimen.Lo que aún no está claro es el móvil del femicidio, uno de los cuatro que se conocieron este fin de semana en el país.Para la familia de Navila, Garay no mató solo: "Navila era joven y fuerte, uno solo no podía hacer eso.", denunció Pablo, el tío de la víctima, apuntando a la pareja del detenido. "Para mí lo ayudó y es conocido acá en Chascomús que", agregó.Néstor "Lito" Garay, antes de ser detenido, declaró ante la Policía que la adolescente había ido a su casa "pero que se fue a los 20 minutos". "Me pidió 1.000 pesos, pero le di 500 y me amenazó con que me iba a denunciar por violín, como violador".Bertoletti dijo que, con lo recolectado hasta el momento, entienden queSegún trascendió, una de las hipótesis coincide con la denuncia de la familia y refiere a una. Es que el celular de Navila no apareció, pero los registros de llamadas entre ambos indican comunicaciones previas y visitas periódicas de la adolescente a la casa del hombre, que tenía 41 años más que ella. No descartan que esta situación de abusos se haya sostenido con la complicidad de la pareja de "Lito" Garay, pero no fue detenida.