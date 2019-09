Va a juicio la causa por el crimen del jubilado en Bajada Grande

El hecho

Alberto Daniel García, de 40 años; Rafael Valentín Martínez, alias Rafa, de 26 años; y Diego Gabriel García, de 27 años, enfrentan pedidos de pena de prisión perpetua por su presunta responsabilidad en el crimen de Pedro Esteban Larsen. En la audiencia de remisión de la causa a juicio que se realizó este miércoles, el fiscal Juan Malvasio, adelantó que pedirá la pena más grave del Código Penal para los tres imputados.Estos están imputados del delito de Homicidio criminis causa en concurso real con Robo simple. Además, el juez resolvió prorrogar el arresto domiciliario con monitoreo electrónico mediante tobillera, de los imputados tal como lo venían cumpliendo: Alberto Daniel García y Martínez, en la modalidad domiciliaria con tobillera electrónica, y diego Gabriel García, en la Unidad Penal N°1.El defensor público Jorge Sueldo, que representa a Martínez y Diego Gabriel García, instó el sobreseimiento de sus defendidos porque sostuvo que no fueron los autores del crimen. En este sentido fundó su pedido en prueba científica que no vincula a sus defendidos con el hecho, publicóEl juez de Garantias Nº 3, Ricardo Bonazzola resolvió rechazar el pedido, si bien consideró que las pruebas con las que cuenta Fiscalía en torno a estos dos sospechosos no son concluyentes de su responsabilidad. No obstante señaló que para desvincularlos definitivamente del proceso necesita la certeza absoluta de que no tuvieron que ver en el crimen, lo que no pudo esgrimir en esta etapa.A los imputados se les atribuye que "el 1 de diciembre, aproximadamente a las 16.30, en circunstancias en que Larsen se encontraba con Alberto Daniel García en la casa sita en calles Procesión Náutica y Cortada H de Paraná, es que se hace presente Martínez y Diego García, quienes tenían conocimiento que Larsen poseía en su vivienda dinero en efectivo, debido a que Alberto García se lo había comentado a Martínez días anteriores".Así, Martínez y Diego García, "previo acordar con García que iban a sustraer el dinero que tenía Larsen en el interior de su vivienda, aquel les franqueó el acceso al inmueble de Larsen, y una vez allí, Martínez y Diego García, lo agredieron mediante golpes? y finalmente, le dieron una estocada mortal en el corazón?".Fiscalía sostiene que, a continuación, "le propinan un golpe en la cabeza a Alberto Daniel García, logrando de esta manera, apoderarse de la suma de la suma de nueve mil pesos, aproximadamente. En la secuencia y una vez que Alberto Daniel García reacciona del golpe recibido se retira de la vivienda de Larsen se va hasta su morada situada en calle H S/Nº de Paraná, donde a unos cuarenta metros lo esperaban Martínez y Diego García, quienes le dieron el dinero a Alberto Daniel García, quien lo guardó en su domicilio, para luego regresar al domicilio de Larsen, constatar que la víctima había fallecido, llamar al 911 y poner a disposición de la Fiscalía la res furtiva".