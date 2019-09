Esperaban el semáforo, una camioneta no frenó y generó un múltiple choque

Un quíntuple choque originado por una camioneta se registró este lunes, poco antes del mediodía en Avenida Don Dosco, entre Ayacucho y Los Constituyentes, de la capital entrerriana.Cinco vehículos resultaron seriamente dañados. La mayoría esperaba la apertura del semáforo, frente a la Escuela Hogar, cuando una camioneta al mando de un joven oriundo de la localidad santafesina de Rafaela, no pudo frenar y generó el violento siniestro.Uno de los afectados señaló aque estaba muy nervioso, porque "nunca choqué de esta forma. Estábamos todos en fila cuando sentimos un golpazo".Y acotó: "no puede ser que a semejante camioneta le fallen los frenos. Ahora él dice que no frenó. Queda en evidencia que estaba mirando otra cosa o distraído", cuestionó acerca del conductor que originó el incidente."Venía también a velocidad", remarcó el damnificado, al tiempo que describió que su auto "quedó en el medio"."Esperábamos en el semáforo cuando sentimos la fuertísima frenada", aseguró otro de los conductores que registró un golpe en la pierna como consecuencia del siniestro."El auto quedó trabado y no puedo ni abrir el capó", apuntó al mostrarse esperanzado respecto a que el seguro contra todo riesgo del conductor que desencadenó el choque se haga cargo de los daños.