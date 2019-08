Remisero herido por cuidacoches:"Si no se mete mi papá lo mata", dijo su hermano

Policiales Un remisero fue baleado por cuidacoches en la puerta del Casino de Gualeguaychú

Pasadas las 20 horas del jueves, frente a las puertas del casino de Gualeguaychú, estacionó un remís de la empresa Catedral para bajar un pasajero. En ese momento, habría comenzado una discusión con un hombre que realiza tareas de cuidacoches, el cual habría extraído de entre sus ropas un revólver y le disparó al conductor, para luego huir rápidamente del lugar.Juan Márquez, hermano de Carlos, el remisero baleado, dijo que no conocían al agresor, pero agregó que "si mi papá no se mete al medio, le iba a seguir disparando, pudo ser una tragedia", afirmó.Según expresó Juan Márquez, en la zona del Casino de Gualeguaychú, "hay muchos que no van a cuidar coches, no son cuidacoches, son linyeras, delincuentes. No cuidan coches, piden plata nada más, ya le venían pegando a mi viejo y mi otro hermano con un fierro. A mi viejo ya lo había atacado el domingo pasado. Si no pasaba esto, no nos enterábamos de nada. Si no se mete mi papá al medio, le iba a seguir disparando, pudo ser una tragedia", dijo aEl hermano del remisero baleado reveló que el agresor "tiene cinco denuncias y lo que ahora no sabemos si, con la Justicia que tenemos, esta persona no saldrá libre y venga a buscarme a mí. Este tipo no hace mucho tiempo que está ahí en el Casino, lo que ocurre que ahora, van muchos a la zona de la Costanera, hay muchos que no van a cuidar coches, no son cuidacoches, son linyeras, delincuentes. No cuidan coches, piden plata nada más y si no les das te rompen el auto, como ocurrió el verano pasado. Si anoche no se mete al medio mi papá, que trabaja de cuidacoches desde hace años ahí en el Casino, mataba a mi hermano, iba a seguir disparando y hubiera sido una tragedia".