Tapó con cal el cadáver de su esposo y afrontará pena de prisión efectiva

Se conoció la condena para la mujer que tapó con cal el cadáver de su esposo. A través de la modalidad de juicio abreviado, admitió su participación en el hecho y por lo tanto deberá afrontar una pena de prisión efectiva por el delito de "homicidio agravado por el vínculo".



Vale recordar que Claudia Vanesa Machado, en junio pasado, fue imputada por el crimen de su pareja, Carlos Héctor Mataloni. El hecho, ocurrido en Estancia Grande, sacudió a la opinión pública, tras conocerse detalles macabros como que el cadáver estaba alojado en la propia vivienda que compartían, sumergido en cal.



En declaraciones radiales, la fiscal Julia Rivoira explicó que la investigación está concluida. Y lo adjudicó, en gran parte, por "un reconocimiento que hace la propia imputada, de su participación en el hecho". Es decir, en efectivamente, "haberle provocado la muerte a su pareja, al señor Mataloni".



La representante del Ministerio Público Fiscal detalló que "se acordó una pena de cumplimiento efectivo, de 15 años de prisión, a través de un procedimiento de juicio abreviado".



En ese punto, recordó que para que se pueda llevar a cabo un juicio de este tipo es "ineludible el reconocimiento del que aparece como sospechado". Pena y atenuación Finalmente, la calificación del delito es "homicidio agravado por el vínculo", comentó Rivoira. Recordando que la pareja convivía con hijas, menores de edad, a las que se tomó declaración en Cámara Gesell.



Habiendo evaluado esas declaraciones, "todas las partes que estábamos involucradas en esto entendimos que existía lo que se denominan circunstancias extraordinarias de atenuación", comentó la fiscal. Aclarando que "lo que se atenúa es la pena, pero no la calificación legal".



Al existir estas particularidades, "la defensa pide, con buen criterio, la atenuación de la pena, en base a las declaraciones de las menores", mencionó. Subrayando que la morigeración tiene que ver, en este caso en particular, "con cuestiones familiares o íntimas".



Es que, la mujer alegó "violencia de género y violencia familiar", relacionando eso al "móvil de este hecho", puntualizó la funcionaria judicial.



De todas maneras, no sólo alcanza con eso, "también la Fiscalía debe probar que eso es así, para eso se reúne toda la evidencia", aclaró. Salud psicológica Por último, Rivoira dijo que la salud psicológica de Machado no se puso en duda, mencionando que "es una persona que, por supuesto, puede comprender lo que hace y por eso responde penalmente".



Con respecto a la forma y las circunstancias para conservar el cuerpo de la víctima, tal particularidad "no agrava el hecho". Vale decir, la fiscal explicó que eso "no agrava en nada el hecho de que lo haya conservado en la casa".