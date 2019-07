Investigan la muerte de una mujer de 64 años en Villa Elisa

En horas del mediodía de este miércoles se dio aviso a la Policía de la ausencia de una mujer de 64 años. Sus familiares directos reclamaron la apertura de la casa, ya que la misma no abría y no respondía desde el interior. Con la asistencia de un cerrajero se pudo ingresar con los hijos de la señora, quienes constataron que la misma se encontraba sin vida, indica Uno.



Se trata de Solange René Herrero, uruguaya de 64 años.



En las primeras diligencias se pudo observar un gran desorden dentro de la vivienda. Ante esto, personal de Criminalística de la Jefatura de Colón, como de la departamental Uruguay, iniciaron el trabajo conjunto.



Hubo entrevistas a vecinos, familiares, además de haberse levantado material fílmico de cámaras de seguridad lindantes a la vivienda. De esa pericia se pudo observar el ingreso a la casa del exmarido de la fallecida, Jorge Oscar Dussling, de 64 años.



El hombre vive en otra vivienda en Villa Elisa, y por dedicarse a la profesión de camionero, se supo que había emprendido un viaje con destino a Buenos Aires. Ante esto, se irradió la búsqueda del camión con el chofer y la detención del sospechoso.



El conductor del camión que transportaba pollos vivos desde la costa del Uruguay hacia Buenos Aires, fue localizado por personal del Puesto Caminero de Brazo Largo-Zárate. Allí, las autoridades judiciales de Colón instruyeron al personal para disponer la inmediata detención.



El traslado hacia Colón se realizaría una vez que acordaran las medidas entre la fiscalía interviniente y la Justicia de Garantías.



Finalmente se dispuso la realización de la autopsia en la Morgue del hospital Urquiza de Concepción del Uruguay.



A priori, los médicos que intervinieron en la inspección del cuerpo de la víctima en la vivienda, no descartaron que el deceso se produjo por un estrangulamiento, detalla Uno.