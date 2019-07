Una mujer apuñaló a su ex pareja tras una discusión

El hecho se registró aproximadamente a las 19:30 de este viernes, cuando la víctima de 28 años -Daniel Barrios- recibió una puñalada de su ex pareja en la espalda en medio de una fuerte discusión.



Según fuentes policiales, en el lugar se encontraba una mujer de 25 años, (ex pareja del herido) quien no vive en la zona. Ambos se encontraron en Ruta 4 Km. 8, en la banquina, discutieron y ella lo lesionó con un cuchillo. Él salió corriendo hacia Colonia Roca y cae 200 mts antes de llegar a su domicilio.



El herido, un hombre mayor de edad, fue trasladado de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedó internado con pronóstico reservado. Posteriormente, desde el nosocomio informaron que le herido presentaba herida arma blanca en región lumbar consideradas como lesiones leves.



En relación a la investigación, se realizó un rastrillaje en cercanías del lugar del hecho pero no se halló el arma utilizada.



En el caso intervino la Fiscal Dra. Mountangie, quien dispuso que la joven sea detenida y alojada en la comisaría de minoridad, por el delito de tentativa de homicidio. Además, se informó que no había ninguna restricción judicial entre las partes.



Fuente: El Sol.