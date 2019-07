Hallaron muerta a una joven de 17 años: La madre acusa al padre por el crimen

Una joven fue encontrada muerta este sábado a la mañana en el sur de la ciudad de Córdoba y la fiscalía investiga las circunstancias del crimen ya que el cuerpo presentaba signos de violencia.De acuerdo a la Justicia de Córdoba, se trata de Eylin Jiménez Condori, de 17 años, que era intensamente buscada desde el viernes a la tarde.El cuerpo de la adolescente fue encontrado en una zona de descampado, en inmediaciones a barrio Nuestro Hogar III. El fiscal de feria de Distrito 1 Rubén Caro detalló que el cuerpo presentaba "moretones en la boca y el cuello".La familia había advertido que la joven había salido de su casa alrededor de las 18 de barrio Cooperativa Pilcomayo, próximo a Villa El Libertador.Carmen Condori, madre de la víctima, denunció aque fue su ex pareja y padre de la menor quien la asesinó. "Lo confesó esta madrugada", aseguró.Pero el horror no termina ahí. Eylin tenía una beba de 1 año y, según contó Carmen, fue el papá de la menor quien la dejó embarazada. "Mi nieta es hija de mi ex", declaró dando a entender que la joven asesinada también sufrió abusos sexuales por parte de su propio padre.Carmen, quien es coordinadora del movimiento Barrios de Pie en distrito Pilcomayo, reveló además que se separó del hombre porque la maltrataba y logró irse de la casa hace dos meses. Juntos tienen siete hijos en común. Tras la separación, la mujer relató la temible amenaza que recibió por parte de su ex: "Te voy a dar donde más te duele".