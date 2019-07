Le rompieron el auto para demorarla y robarle en su casa

El pasado lunes, efectivos de la Comisaría Cuarta recibieron la denuncia de un matrimonio de jubilados que había sufrido un robo en su vivienda de calle Urdinarrain de la capital entrerriana. Al tiempo que aportaron un dato llamativo: la mujer que había ido a visitar a un familiar, tuvo un inconveniente con el auto, al cual desconocidos dañaron con intencionalidad.



Sobre lo sucedido, el Segundo Jefe de la Comisaría, Diego Cáceres, indicó en declaraciones al programa El Despertador de Elonce TV que los autores del hecho, "entraron a la vivienda por unos ventanales en el techo. Los propietarios constataron la faltante de anillos de oro y dos relojes, recalcando el hombre que lo más importante era uno de marca Rolex, pero que no tendría tanto valor porque le faltaba el certificado de autenticidad". Todos estos elementos de valor eran herencias que le habían quedado de los padres.



De acuerdo a los datos recabados, el robo ocurrió entre las 19 y las 0 horas. Si bien los damnificados no tienen sospechas de quiénes podrían ser los delincuentes, la mujer aportó un dato que llamó la atención de los investigadores.



Ese día, había salido de la casa para visitar a una tía y cuando quiso regresar, "le habían roto dos picos de la rueda del auto", situación que asimiló con el robo en la vivienda, ya que eso la demoró para su vuelta y habría permitido a los ladrones "trabajar tranquilos".



Cáceres mencionó que se buscaron cámaras de seguridad en el lugar donde la mujer dejó el auto y en las cercanías de la casa, "pero no hemos logrado tener indicios, ya que no enfocan a donde está el vehículo".



En tal sentido, dio cuenta que en la vivienda "no se pudieron tomar huellas para permitir la identificación de los autores ya que trabajaron con guantes".



Finalmente, el Comisario indicó que de verificarse que a la mujer le rompieron el auto las mismas personas que robaron en su casa, se estaría ante un hecho inusual y el primero del que se tiene registro. Elonce.com