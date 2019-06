Absolvieron a dos sujetos juzgados por el asesinato de un adolescente en Paraná

Beneficio de la duda

Las amenazas

No creyó a la familia

Leandro Rene, de 27 años, y Gustavo Mancini, de 26 años, fueron juzgados por el crimen de Facundo Morato, ocurrido el 16 de junio de 2016 a la 1.20.y de haberles anunciado que a la noche, concretarían las amenazas, lo que para el fiscal Juan Ramírez Montrull se cumplió.Este martes a las 12, tras poco más de una hora de adelanto de los fundamentos de la sentencia que se leerá en su totalidad el martes 2 de julio a lEl Tribunal explicó, en un sólido adelanto de los fundamentos de la sentencia, que la orfandad probatoria permitió que no se lograra derribar con elAmbos fueron absueltos de los delitos de Amenazas Calificadas y Homicidio simple, como coautores. Rene fue defendido por Alberto Salvatelli, en tanto que Mancini fue representado por los defensores públicos, Sebastián Lescano y Fernando Callejo, indicóEl Tribunal sostuvo que el primer hecho no se pudo probar y dejó en estado de debilidad las pruebas del segundo, puesto que Fiscalía sostuvo que la madrugada del 16 de junio, los imputados y el menor de 16 años, apodado Tuerto, Tuertito y Pato, que es hermano de Rene por parte de madre,Sobre este hecho cuestionó que no se realizaron pericias en el lugar del hecho, habida cuenta que la denunciante dijo que les dispararon en tres oportunidades. También destacó que las partes no reprodujeron en el juicio ocho llamados de vecinos al 911 advirtiendo que aquel día,En relación a los testimonios que relataron las circunstancias del crimen, el Tribunal destrozó los de los familiares de la víctima. En un exhaustivo análisis desestimó punto por punto cada uno de aquellos, señaló las contradicciones internas de cada relato y las que tuvieron con los demás.Así, consideró improbable que la víctima haya podido ver y señalar a Rene, Mancini y el menor, como los autores del disparo, tal como dijeron los familiares, puesto queTambién consideró que todos los testimonios fueron coincidentes en que los integrantes de la familia Morato, la noche del ataque, dormían o miraban televisión en otros cuartos, por lo que no pudieron observar nada.. El Tribunal dio por acreditado el violento enfrentamiento que mantenía la familia Morato con los tres involucrados en el crimen.