Joven pescador cayó al río Colastiné: Su esposa vio cuando pedía ayuda

Personal de Prefectura Naval busca intensamente a un hombre de 25 años que pescaba a orillas del río Colastiné en la zona denominada Vía Muerta. Según expresó la esposa del pescador, el joven fue a pescar cerca de las 11 de la mañana del miércoles, aprovechando la crecida del río.Los buzos tácticos agilizaron la búsqueda durante la tarde, ya que con la falta de luz, se complicará la situación.En diálogo con el móvil de Aire de Santa Fe, la esposa del desaparecido relató que alcanzó a ver a su marido pidiendo ayuda en las orillas del río, pero pese a la rápida llegada de la policía, aún no logran encontrar al hombre. Desesperada, la mujer pidió reforzar la búsqueda. "No alcanza con un buzo. Si es necesario yo me sumo a buscarlo, es mi marido, no lo voy a dejar", expresó.La Vía Muerta se caracteriza por ser una zona afectada constantemente por las crecidas del río Colastiné, consecuencia de la crecida del Paraná. A metros del terraplén, el paisaje típico se compone de casas humildes y precarias que bordean las orillas.