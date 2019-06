Amenazas, persecución y disparos: Detuvieron a "Tito", el cantante de La Liga

Roberto Omar Alí, el cantante de la agrupación de cumbia "La Liga", conocido como Tito, fue detenido este lunes en el Partido de la Costa, en Buenos Aires, tras una secuencia que empezó con la denuncia de amenazas a una mujer, la persecución de la Policía, disparos y un agente atropellado.El episodio comenzó en la localidad de la Lucila del Mar cuando personal del destacamento de Costa Azul recibió un alerta en la que se denunciaba que "Tito", hasta ese momento identificado como N.N., le había dicho a una mujer que la iba a matar.El músico estaba con su camioneta Volkswagen Amarok en la esquina de las calles Moreno e Islas Malvinas. Pero cuando llegó el patrullero, escapó. La mujer advirtió a los policías que estaba armado y comenzó una persecución que incluyó un operativo cerrojo.Alí huyó hacia la localidad de Aguas Verdes, pero sobre la ruta interbalnearia 11 fue interceptado por otros patrulleros. Según indicaron fuentes policiales, "Tito" recibió la orden de bajar de su camioneta. Cuando el teniente Rubén Patri le abrió la puerta de su camioneta se produjo un forcejeo y en ese momento el policía detectó que Alí tenía un arma de fuego a un costado y que mientras luchaban, el cantante manoteó su pistola y aceleró.En la huida arrastró aproximadamente durante 10 metros al policía de Aguas Verdes, hasta que cayó al piso. "Tito" siguió su escape hacia el norte por ruta 11 mientras que los policías que estaban con Alí dispararon tres veces contra su camioneta. Una bala dio en la cubierta delantera derecha de la Amarok del músico, que perdió el control de su vehículo y se fue contra un costado del camino.Patri sufrió lesiones en las piernas y fue internado en el hospital de Mar de Ajó. Según adelantaron los médicos que lo atendieron, no sufrió lesiones óseas."Tito", de 31 años, y oriundo de Ituzaingó, fue detenido a la altura de San Clemente del Tuyú. En ese momento los policías descubrieron que se trataba del cantante de cumbia de La Liga, quien desde hace meses sufre problemas de adicciones a algunas drogas.En marzo pasado, su colega El Dipy posteó en Twitter un video donde se veía a "Tito" subir a un escenario en muy mal estado de salud. "Me duele verte así. Me duele que te así te obliguen a cantar (sic). Empresarios, no compren más tito y la liga. Necesita ayuda. Necesita contención. Amigo desde chico te conozco, quiero que estén bien. Espero que todos mis colegas,amigos y fans hagan RT de esto. Ayudemoslo por favor..", escribió la tarde del 3 de marzo.Días después, María, la madre de Alí, también posteó un video donde pide ayuda desesperadamente. En ese testimonio, la mujer contó que su hijo tiene problemas de adicciones desde hace varios años y que en 2013 lo internaron para curarlo."¿Qué cuerno están haciendo con la vida de mi hijo? Es un ser humano, es una persona, un muchacho lleno de amor, de sentimientos. Es un pibe que ayudó a mucha gente. Se están burlando de mi hijo, hacen plata con mi hijo, no es un pibe de televisión, están haciendo plata a costa de mi hijo, déjenlo en paz, no lo lastimen, se burlan de él como de todos los pibes que consumen, es mi hijo", reclamó la mujer.