Cadete fallecido: Pericias indican que circulaba "a una velocidad de 40 km/h"

Semanas atrás, un fatal accidente de tránsito ocurrió en la intersección de calle Maciá y Avenida Ramírez. Como consecuencia, el cadete Héctor Damián Basualdo, de 27 años, falleció tras ser arrollado por un colectivo.



Este miércoles se realizó una pericial criminalística sobre el hecho. El Dr. Sebastián Trinadori, explicó a Elonce TV que "se hizo una pericial toxicológica en Criminalística. Lo que adelantó la fiscal es que en alcoholemia dio alcohol cero tanto para la víctima como para el chofer del colectivo".



"Nos tenemos que manejar con prudencia pero todo indica que, hasta ahora, no hay ningún accionar antireglamentario, imprudente ni negligente por parte de mi defendido, el colectivero", dijo.



Aclaró que "él no fue imputado y no se le ha tomado declaración indagatoria. Todo indicaría que no tiene ninguna responsabilidad en el accidente. No vio nunca la moto. Hubo varios testimonios: una señora que iba arriba del colectivo, un hombre que trabaja en una tómbola y otra comerciante que escuchó las frenadas, los gritos y demás".



"La pericia dice que el cadete iba a una velocidad mínima de 40 kilómetros. Lo determinaron por las marcas que quedaron sobre el cordón, hay más de 18 metros de derrape", aseguró. Elonce.com