Bebita murió ahogada en un pozo: Confirmaron que sufría "abuso sexual crónico"

Una beba de un año y seis meses que murió el último miércoles ahogada en un pozo en la ciudad chaqueña de Quitilipi, "tiene evidencias de abuso sexual crónico".La menor, identificada como Sofía Quintana, desapareció de la vivienda a la tarde y su madre hizo una denuncia policial. Poco antes de la medianoche, fue encontrada muerta en el pozo de una casa vecina.Según afirmaron fuentes, la pequeña fue llevada primero a un nosocomio local y luego, trasladada hasta el hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde intentaron reanimarla, pero ya había fallecido y el caso fue calificado como de "muerte dudosa".En la autopsia realizada al cuerpo de la nena, se comprobó que su muerte fue debido a "asfixia por sumersión" y que "tiene evidencias de haber sido sometida a abuso sexual durante un tiempo aún no determinado". El caso está a cargo del Fiscal de Investigación 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, Marcelo Soto.El fiscal Soto recibirá hoy el expediente del caso de la muerte de bebé de Quitilipi para continuar con la investigación.Se buscará determinar qué sucedió y cómo la menor de un año y seis meses apareció en un pozo. El fiscal afirmó que paralelamente "se investigarán los hechos abusivos practicados sobre el cuerpo de la menor"."La causa de la muerte fue asfixia por sumersión y los estudios de autopsia pudieron determinar también que presentaba signos compatibles con abuso sexual crónico", remarcó el fiscal.Detalló además que en una primera instancia no se sospechaba de esta situación, y que "cerca del mediodía me reuní con el forense que me comunicó ese aberrante suceso".Marcelo Soto, al referirse a los pasos de la investigación dijo que "se van a realizar estudios médicos, anatomopatológico con todos los tejidos y las muestras que se extrajeron del cuerpo de la menor, testimoniales del padre, de la madre, la empelada y niñera".Por este hecho, también se dio intervención a la Unidad de Protección Integral de Presidencia de la Plaza para salvaguardar la integridad fisca de otros menores que están en ese domicilio. "Se están realizando muchas diligencias a la vez", explicó el fiscal.Detalló además que la investigación se centra en establecer las últimas horas de la menor: "si se hallaba sola, con quién estaba, si la muerte fue accidental, si fue con la participación de un tercero, si se cayó sola o fue arrojada. Pero al margen de eso, también investigamos los hechos abusivos practicado sobre el cuerpo de la menor", publica