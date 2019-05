Supermercadistas denuncian "constantes robos" de productos

Los encargados de un supermercado ubicado en la intersección de calles Chuarruarín y Grella denuncian que permanentemente sufren robos.Laura, explicó aque "estamos súper cansado de los robos. Antes se llevaban vinos, calditos, cosas pequeñas. Últimamente roban shampoo y elementos de la parte de tóxico. No tenemos respuesta de ningún lado respecto a la seguridad. Corresponde a Comisaría Cuarta, se hacen presentes pero no tienen los medios posibles para darnos solución"."Tenemos cámaras y todo queda registrado. No basta con eso. Se llevan 24 shampoo, acondicionadores o desodorantes y eso no es para comer, no es por necesidad. A los que hemos agarrado robando les decimos que si necesitan un paquete de salchichas o algo para comer que nos pidan, no tenemos problema", remarcó.Indicó que "nos dimos cuenta por las cámaras, por ver gente que no viene nunca, les seguimos el recorrido que hacen por la tienda. Se llevan la mercadería en la ropa. Los empleados han evitado varios robos pero ponemos en riesgo su integridad física. A veces viene una sola persona a robar pero otras son tres robándose un shampoo"."No obtenemos respuesta porque la fiscal dice que la gente roba para comer. Esa es la excusa que ponen para no darnos respuestas, pero no se llevan alimentos. Pusimos un cartel en la puerta en donde dice que no se puede entrar con bolsos y carteras, pero la gente no lo respeta o lo toma como molestia, pero en realidad es una molestia para nosotros tener que seguirlos o pedirles que dejen las cosas", expresó a nuestro medio.Comentó que las otras franquicias "están en la misma situación que nosotros. Tienen los mismos robos"."No nos da el presupuesto para tener personal de seguridad privado. Las personas que roban no son del barrio, según dicen los vecinos. La Policía ha hecho allanamientos y no encuentran nada. En las imágenes de las cámaras los rostros se ven con claridad. Los robos ocurren generalmente a la siesta y a la noche, cuando hay mucha gente", agregó."En las imágenes que presenté hay dos mujeres y una menor que también está robando. Miran la cámara y no les importa. Cuando hay gente disimulan y hacen como que miran los productos", finalizó.