Pospusieron el fallo definitivo en el caso del policía imputado por homicidio

Sobre lo resuelto, María Nievas, madre de Sebastián Briozzi dijo que "se realizó la audiencia en Cámara de Casación por la sentencia que ya le habían dado al policía Elvio Antonio Acosta , estuvimos para ver que pasaba con la sentencia para que quede firme con 18 años que es lo que le habían dado".María manifestó estar sorprendida por la presentación que realizó la defensa del imputado, la cual "quiere cambiar la carátula por homicidio culposo, que es una pena mucho menor de 18 años, pero entiendo que no le van a dar lugar porque el fiscal dijo que hay que hacer todo de vuelta con los testigos porque el fiscal Zabaleta planteó que todo lo que habían declarado no servía"."Por ahora quedó firme la sentencia como estaba, creemos va a quedar con 18 años, pero estamos esperando que resuelvan definitivamente; eso va a ser el 11 de junio, ahí se va a decidir en nuevamente en casación si aceptan los 18 años, o si acceden a lo que propone la defensa del imputado que quieren el cambio de carátula por homicidio culposo. Todo esto no nos devuelve a nuestro hijo, porque 18 años de prisión para Acosta no nos devuelve a nuestro hijo, nosotros como familia ya estamos destruidos", agregó la mujer.Tras la postergación del fallo que debía resolver la Cámara de Casación de Concordia, los abogados defensores piden el cambio de carátula, proponen que la misma sea "homicidio culposo".En este sentido, Oscar Bacigalupe, quien junto a Carlos Medina, es uno de los abogados defensores del policía Elvio Antonio Acosta, está pidiendo que se cambie la carátula de la causa fundamentando que "entendemos que no existen pruebas contundentes con la necesaria certeza como para dictar una sentencia condenatoria como la que fue dictada, puesto que el dolo que se le atribuye a nuestro defendido, realmente no se encuentra acreditado, nosotros sostuvimos desde siempre que Acosta, como bien lo dice, actuó culposamente porque el tiro que mata el chico es producto de un error, de un accidente de haber trastabillado, mientras que la sentencia sostiene que existieron tres tiros contra la camioneta lo cual no es cierto".En ese mismo sentido, Bacigalupe mencionó que "hay dos tiros que no se dirigieron a la camioneta, con lo cual se está probando que no hubo intención, y el tercero que es el que causa la desgracia e impacta en el joven Briozzi, si es producto de un tiro y no se discutió que fue el arma de él pero, evidentemente no fue con el propósito de matar, no hubo intención, no hubo motivación, no hubo nada digamos, hubo un drama personal del imputado que desgraciadamente trastabilla y sale el tiro. La pericia que diga que estaba en posición de tiro, o no posición de tiro es una locura porque lo pueden poner a Acosta o al mejor tirador del mundo que en esa circunstancia de segundos tiene que resolver una cuestión, un millón de veces van a practicar ese tiro y nunca le va salir igual".Consultado acerca de si es posible que el fiscal de la causa haya dejado entrever que aceptar que fue homicidio culposo, sería volver todo para atrás, respondió que "no es volver todo para atrás, lo que pasa que hay una errónea interpretación de lo que dicen los testigos. Acosta se retira del lugar del hecho con el chico herido, y siempre se dijo que había un revólver adentro de la camioneta, y eso era lo que se informaba constantemente por todos los móviles policiales; posteriormente se empezó a decir que plantaron el arma, pero Acosta de ninguna manera fue, porque mi defendido se fue con la víctima en la ambulancia".Vale recordar que el hecho ocurrió en septiembre de 2016, en la céntrica esquina de calles Quintana y 25 de Mayo, a metros de la Caja Mixta Municipal de Concordia. (El Sol)