Motociclista falleció tras ser arrollado por un colectivo

Un fatal accidente de tránsito ocurrió en horas de la tarde de este martes en la intersección de calle Maciá y Avenida Ramírez. Como consecuencia, una persona falleció en el lugar.Según se informó a, por causas que la Policía investiga, el conductor de un colectivo de la línea 2 arrolló a un motociclista.Si bien aún no se sabe cómo ocurrió el siniestro vial, una pasajera que iba en el colectivo contó a nuestro medio que vio que "la moto, Yamaha 125 cc. azul, iba zigzagueando, tocó al colectivo, cayó al asfalto y el mismo micro la arrolló". Otros pasajeros aseguraron que "no escucharon nada".Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida. En el lugar trabaja personal de Criminalística, 911 y de Comisaría 10º.La esposa del chofer del colectivo indicó aque "no sabemos nada de lo que pasó. Él está muy nervioso. No dijo nada, no se sabe qué pasó, está shockeado. Solo manifestó que escuchó como ruido de ramas".Fue derivado a la comisaría, se lo indagará, le harán una extracción de sangre y quedará detenido a disposición de la fiscal interviniente, la Dra. Paola Farino."Se trabaja con Criminalística y Accidentología Vial recabando los elementos necesarios para determinar una cadena de acontecimientos e imputar a quien corresponda. Le hicimos preguntas a los ocupantes de una Renault Kangoo, porque habrían observado parte del siniestro. El conductor de este vehículo entró en una crisis de nervios al ver el hecho", remarcó la fiscal aAsimismo, dijo que "estamos recabando elementos para saber cómo ocurrió el hecho, primero se debe cumplir con eso y luego recién se verá el cuerpo con el médico forense, para así determinar la identidad del conductor de la moto. Se detuvo preventivamente al conductor del colectivo".