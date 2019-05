Golpearon y asaltaron a comerciante de 79 años: "Pensé que me iban a matar"

Inés pensó que era un cliente y le permitió el ingreso a la despensa que funciona en su vivienda. Los dos sujetos entraron al comercio, la empujaron hacia el interior de la casa, para después golpearla con un elemento contundente ocasionándole hematomas y lesiones."Recién salí del hospital estuve internada 24 horas, pensé que me mataban", dijo la mujer aEn el mismo relató, aseveró: "Me empujaron, me llevaron a mi habitación, me decían que querían plata, les dije que lo único que tenía era lo que había en una caja del negocio, pero insistieron y me empezaron a pegar creo que era un fierro, puse el brazo y después me pegaron en la cabeza, me lastimaron la cara. Para que no grite me tapaban la boca, yo gritaba Jesús, Jesús, y ellos pensaron que estaba llamando a alguien, pero le pedía a Dios que dejen de pegarme", relató.A sus 79 años, Inés es muy conocida y apreciada en el barrio Parque de Concordia, ya que desde hace más de 20 que tiene su negocio, una pequeña despensa ubicada en la esquina de Paula Albarracín y Lieberman de esa ciudad.Los ladrones la dejaron encerrada, al irse, la mujer llamó por teléfono a su hija y luego a los efectivos de la seccional séptima. Fue trasladada al hospital Masvernat donde estuvo internada hasta ayer."Realmente creí que me iban a matar, se llevaron todo lo que tenía: algunos anillos y hasta mi tarjeta de cobro. También tenía para pagar la boleta de la luz´", dijo la mujer, y al mismo tiempo se preguntó si "habrá alguna posibilidad de recuperar mis cosas".