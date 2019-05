Camión que llevaba terneros volcó en la ruta: Los animales terminaron faenados

Un camión con 108 vacas y terneros, que eran trasladados desde la Sociedad Rural de Brandsen a Gualeguaychú, volcó en la ruta 6, a la altura de Luján. Desesperados, los animales corrieron para salvarse y terminaron de la peor forma: faenados por los vecinos que se aprovecharon del accidente.



Al enterarse de esto, voluntarios del santuario El paraíso animal, de General Rodríguez, viajaron hasta allí para rescatar a los animales heridos. Sólo pudieron quedarse con dos, que fueron trasladados al campo para darles atención veterinaria y dejarlos en libertad.



"Tras recibir la alerta y llegar al lugar, nos encontramos con 'personas' que junto a la complicidad de la policía, habían faenado a la mayoría de los terneros. ¡Sí! Asesinaron a seres vivos de entre 3 y 5 meses, algunos de ellos no superaban el tamaño de un perro. Y lo que es peor, esto no nos sorprende", comunicaron desde la cuenta del santuario, al tiempo que llamaron a respetar la vida animal.



"Los dos terneritos se encuentra bien, rodeados de amor y contención, recuperándose del estrés y la angustia vivida el fin de semana", agregaron.



El relato de los testigos de la agrupación Sociedad Vegana fue aún peor. "Muchos terneros salieron corriendo y las personas y policías, al ver esto, tuvieron la reacción de matarlos o despedazarlos aún vivos con machetes. Luego se repartieron las partes. Dejaron cabezas tiradas y parte de las vísceras por todos lados", contaron. Inseguridad vial El choque se produjo cuando al conductor del camión lo sobrepasó un auto que frenó de manera brusca porque, aparentemente, se habría pasado la salida. Al tratar de esquivarlo, el camión mordió la banquina y volcó.



Por el accidente, una camioneta BMW blanca embistió a uno de los animales que se cayó del camión. Los conductores no sufrieron heridas. El sufrimiento de los animales El 10 de marzo de este año, un camión volcó en Campana provocando una escena dramática: 200 cerdos estuvieron más de ocho horas agonizando adentro del camión, aplastados y gritando.



Malena Blanco, activista de Voicot pudo rescatar a dos de ellos, Cielo y Oscar, que ahora viven en libertad en el refugio Lxs Salvajes de La Plata.