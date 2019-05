Vive a pocas cuadras de una comisaría y le robaron dos veces en una semana

Foto 1/2 Foto 2/2

El lunes entre las 13 y las 16 le robaron una soldadora. Para ingresar en la vivienda, los sujetos le rompieron "el portón, entraron y me llevaron la soldadora monofásica-trifásica. El miércoles los vecinos vieron salir de mi casa a dos muchachos con dos bolsos, llevándose un martillo percutor, una amoladora, una cargadora, un taladro Bösch y un destornillador eléctrico, además de una lijadora; todas son máquinas y herramientas que uso para mi trabajo", describió el vecino damnificado.



Sostuvo luego que "con esto me cortaron los brazos, no sólo porque tiene un valor importante, sino porque son mis herramientas de trabajo y seguramente no las robaron parar ir a trabajar, las robaron para venderlas y comprar droga", expresó indignado.



Por último, opinó que los ladrones actúan con total impunidad a metros de la policía. "Hice las dos denuncias, la del lunes y la del miércoles. Antes era una zona tranquila, pero ahora me roban dos días seguidos, a la tarde cuando estaba trabajando, en la misma cuadra de la Comisaría Tercera. Rompieron las puertas y ya no sabemos qué hacer, revisaron todo y se llevaron lo que pudieron", indicó José García a diario El Sol.