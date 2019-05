Por las redes, denunciaron que el cirujano Ojeda "caminaba por la peatonal"

Foto 1/2 Foto 2/2

El fiscal Martín Nuñez confirmó que pudo ver la publicación, viralizada a través de las redes sociales, pero "que no contaba con una denuncia o exposición policial" que la respaldara.



Incluso mencionó que ingresó al perfil que lo publicó "y no estaba más" el escrito digital. "Tampoco recibimos contestación porque no encontramos forma de ponerme en contacto", agregó.



Atendiendo lo denunciado en las redes sociales, Nuñez no descartó pedir las filmaciones "de la zona de Peatonal", subrayando que las medidas de control de la prisión domiciliaria que pesa sobre el doctor Ojeda supone visitas periódicas a la residencia donde debe permanecer el imputado.



"Eso es por lo que nosotros, en su momento, no estuvimos de acuerdo con la prisión domiciliaria, en este caso", puntualizó el representante del Ministerio Público Fiscal. Aclarando "que no hay un policía en la puerta para realizar un control más exigente".



Más restricciones

Por último, y consultado acerca de qué sanción le correspondería en caso de comprobarse lo denunciado públicamente, Nuñez aclaró que debería sancionarse con "una medida más grave". No descartando que Ojeda "pueda volver a la Unidad Penal N°3".



De todas maneras, insistió, "debe verificarse si efectivamente fue así, como fuera publicado en las redes sociales". (Diario Río Uruguay)