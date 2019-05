Repudiable robo a un salón vecinal que brinda la copa de leche a 80 chicos

La pista que dejaron los vándalos

Desconocidos ocasionaron destrozos y robaron en la sede de la comisión vecinal del barrio Antártida Argentina, (salón Vice Comodoro Marambio) en Paraná. AnteV, los colaboradores mostraron su "amargura" por el lamentable hecho de inseguridad."Entre las 2 y las 5 de la madrugada, limaron los barrotes de la ventana de la cocina, y entraron por ahí. Se llevaron mercadería, carne congelada, todo lo que había adentro de la heladera y la única garrafa que teníamos. Además de una pava eléctrica que había donado Suma de Voluntades", lamentó a, Jonathan, uno de los colaboradores.En la oportunidad, el joven comentó que evaluaban cómo iban a preparar la taza de leche a los chicos porque, al no contar con una garrafa, no tenían forma de calentar los alimentos."Hicieron mucho daño, porque rompieron cosas y robaron elementos que son básicos para asistir a las criaturas que comen acá", refirió.En la vecinal brindan el desayuno y la merienda, además de apoyo escolar, a unos 80 chicos."La actividad será normal, gracias a los vecinos que nos prestan pavas eléctricas, y para el viernes esperamos poder contar con el gran corazón de la gente que nos pueda ayudar para seguir asistiendo a las personas", esperanzó el muchacho.De acuerdo a lo que indicó, los malvivientes, a través de uno de los paquetes de azúcar que robaron y que estaba roto, dejaron marcado el camino por el que huyeron. También dejaron platos tirados, "porque no les servían"."Los vecinos saben quiénes fueron, pero sin pruebas, a las palabras se las lleva el viento y nadie que los haya visto se compromete en hacer la denuncia", apuntó el voluntario."Desde la Policía los conocen y saben quiénes son, los mismos de siempre, pero no pueden hacer mucho", subrayó, al tiempo que acotó: "Serían familiares de los mismos chicos a los que se asiste desde la vecinal".